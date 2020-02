Leibniz IGS präsentiert pädagogisches Konzept bei Informationsabend

Langenhagen

Die Leibniz IGS, kurz LIGS, existiert bereits seit Anfang des laufenden Schuljahrs. Jetzt lädt die Schule für Mittwoch, 26. Februar, interessierte Eltern der jetzigen Viertklässler zu einem Informationsabend ein. Dabei will Leiter Thomas Kelber gemeinsam mit seinem Team das pädagogische Konzept der neuen Integrierten Gesamtschule präsentieren, die aus der Robert-Koch-Realschule hervorgeht.

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Theatersaal an der Ratenaustraße. Die Schüler des fünften Jahrgangs – sie sind bislang die einzigen an der LIGS – eröffnen den Abend mit einer kreativen Darbietung. Anschließend erläutert das Schulleitungsteam den Schulalltag an der jüngsten IGS im Stadtgebiet. Zudem erfahren die Eltern, welche pädagogischen und unterrichtlichen Schwerpunkte die Schule hat.

Um sich der Öffentlichkeit zu präsentieren plant die Schulleitung zudem für Freitag, 20. März, einen Tag der offenen Tür. Dann können sich Interessierte von 16 bis 19 Uhr das Gebäude, das ab den Sommerferien um neue Räume erweitert wird, anschauen und Fragen stellen.

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley