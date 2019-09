Langenhagen

Die Elisabethkirche besteht seit 150 Jahren. Die Gemeinde zelebriert dies seit Ende August, nicht an einem Tag oder an einem Wochenende. Sie feiert häppchenweise: Wie jetzt auch am Sonntag, 22. September. Um 11 Uhr wird in dem leergeräumten Kirchenschiff eine Ausstellung eröffnet.

Weltneuheit digitaler Altar

Bei der Vernissage stellen Tosh Leykum und Sascha Maaß die „Weltneuheit Digitaler Altar“ aus. Uwe Stelter, bekannt durch seine Postkarten mit Motiven aus Hannover und Städtenamen aus der ganzen Welt, gibt einen Fotoworkshop unter dem Namen Click&Walk. Unter dem Titel Schwarz:Rot:Violett:Grün:Weiß bieten Katja Krause, Ula Paliga und Dagmar Schmidt einen Kunstworkshop an.

Zwei Gesprächsrunden

Nach der Begrüßung durch Superintendent Holger Grünjes sind im ersten Teil Gespräche mit den Künstlern und Teilnehmern der Workshops geplant. Nach Musik von Corinna Staschewski, Sopran, auf dem Klavier begleitet von Kantor Arne Hallmann gibt es im zweiten Teil Gespräche mit Tosh Leykum und Sascha Maaß zur Licht-Ton-Installation. Befragt werden sie von Künstlerin Dagmar Schmidt. Danach gibt es weitere Musikdarbietungen sowie Smalltalk zum Ausklang.

Von Katerina Jarolim-Vormeier