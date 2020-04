Lebensmittelausgabe 2.0: Freiwilligenagentur organisiert Angebot am CCL

Langenhagen

Das Stichwort lautet „ Lebensmittelausgabe 2.0“: Die Freiwilligenagentur organisiert ab der kommenden Woche ein Angebot für Bedürftige aus Langenhagen – als Ersatz für die wegen der Corona-Pandemie seit 23. März geschlossenen Tafel. Der erste Termin ist für Mittwoch, 8. April, geplant – und weitere Ausgabetermine stehen an. Doch die Organisatoren suchen dringend weitere freiwillige Helfer.

Von 16 bis 17 Uhr sind Menschen mit einem Berechtigungsschein der Tafel an der Südseite des City-Centers willkommen. Im Erdgeschoss des Goldbeck-Parkhauses an der Schützenstraße bauen die Helfer eine Ausgabe-Station an der frischen Luft, aber überdacht auf, kündigt Annika Stegmaier von der Freiwilligenagentur der Stadt an. Einen passenden Raum, in dem auch die notwendigen Abstände eingehalten werden können, gebe es derzeit nicht. Doch die erste Ausgabe sollte zentral im Stadtgebiet sein.

Abstandslinien werden auf Boden gemalt

Vor Ort gelten strenge Regeln: Alle Helfer tragen Handschuhe und reichen die Lebensmittel über Tische, damit die Menschen sich nicht zu nah kommen. Die Bedürftigen können die Waren in ihren selbst mitgebrachten Tüten verstauen. Mit Kreide werden Stegmaiers Angaben zufolge Abstandslinien auf dem Boden gezeichnet. Zudem steht eine mobile Händewaschanlage bereit, die das Unternehmen Event Mietservice kostenlos zur Verfügung stellt.

Nur für Langenhagener – mit einer Ausnahme

Das Angebot gilt ausschließlich für Langenhagener. „Wenn Menschen aus anderen Kommunen kommen, werden diese weggeschickt“, sagt Stegmaier. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Wenn sich Bedürftige aus Altwarmbüchen auf den Weg in die Flughafenstadt machen, werden diese auch versorgt – so, wie es die Tafel mit ihrer Ausgabestelle normalerweise macht. Doch ein Ersatzangebot gibt es in der Stadt derzeit nicht.

Reichen die Lebensmittel für alle?

Normalerweise gibt die Tafel im Langenhagener Stadtgebiet an den verschiedenen Stellen pro Woche jeweils 544 gepackte Tüten aus. Wie viele der Berechtigten am Mittwoch das Ersatzangebot am CCL in Anspruch nehmen, vermag Stegmaier nicht zu sagen. „Wir hoffen natürlich, dass wir genug Lebensmittel zur Verfügung haben für die Menschen, die kommen.“ Die Verantwortlichen rechnen derzeit nicht damit, dass es vor Ort zu Streitigkeiten kommt. Deshalb sei auch kein Sicherheitsdienst im Einsatz, sagt Stegmaier. Auch die Tafel komme ohne aus.

Unterstützt wird die Freiwilligenagentur von örtlichen Supermärkten und Bäckern, die nicht verkaufte Waren zur Verfügung stellen. Diese holen die Helfer am Morgen ab und sortieren sie vor.

Tafel-Chefin unterstützt Freiwillige

Tafel-Chefin Jutta Holtmann, die das Engagement in Langenhagen und der Wedemark begrüßt, wird am Mittwoch nach eigenen Angaben vor Ort sein und die Freiwilligen mit ihrem Know-how unterstützen. Es sei wichtig, beratend zur Seite zu stehen.

Nach Ostern soll es pro Woche zwei Ausgaben geben – jeweils montags und donnerstags. Der erste Termin nach den Feiertagen verschiebt sich jedoch von Montag auf Dienstag, 14. April, sagt Stegmaier. Dann sollen die Menschen, wie sonst bei der Tafel auch, den Terminen zugeteilt werden. Auf einer Liste notieren die Freiwilligen, wer da war und mit Lebensmitteln versorgt wurde – um zu verhindern, dass Menschen sich zweimal in der Schlange anstellen und ein Paket bekommen.

Helfer sollten jung und fit sein

Wer die Aktion unterstützen möchte, kann sich bei der Freiwilligenagentur melden. Doch die Helfer müssen gewisse Anforderungen erfüllen, wie Stegmaier erklärt. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein und nicht zur Risikogruppe für eine Ansteckung mit dem Coronavirus gehören. „Wir schicken keine Leute los, die 60 Plus sind. Das machen wir nicht“, sagt Stegmaier. Da bei der Tafel hauptsächlich ältere Menschen aktiv sind, hatte Chefin Jutta Holtmann die Ausgabe vorübergehend gestoppt – zum Schutz der Mitarbeiter.

Interessierte können eine E-Mail mit dem Stichwort „ Lebensmittelausgabe 2.0“ an freiwilligenagentur@langenhagen.de senden oder sich an die Hotline (0511) 73079988 wenden.

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley