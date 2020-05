Heimatpfleger beschäftigt sich mit früheren Epidemien

Langenhagen

Die meisten Menschen haben in ihrem Leben wohl noch keine Gesundheitsgefahr erlebt, die in ihrem Ausmaß der aktuellen Corona-Pandemie ähnelt. Langenhagens Stadtheimatpfleger Hans-Jürgen Jagau hat jetzt punktuell untersucht, von welchen Seuchen Menschen und Tiere in der Stadtgeschichte heimgesucht wurden. Sein Fazit: „Auch in der Vergangenheit wurden Tierseuchen wie Krankheitsepidemien regelmäßig als schwere Eingriffe in das Leben registriert.“

Insgesamt gebe es aber nur wenige Quellen zur Gesundheitsgeschichte der Stadt. Die Tiere und Menschen in Langenhagen seien in der Regel nicht speziell von Epidemien betroffen gewesen. Für die Nachbarschaft gebe es dagegen regelmäßige Nachrichten über Seuchenzüge – so seien im Jahr 1926 beispielsweise 283 Menschen in Hannover an Typhus verstorben, weil sie sich an Bakterien im Trinkwasser angesteckt hätten.

Hans-Jürgen Jagau hat vor allem Rinderpest untersucht

Insbesondere hat sich Jagau mit der Rinderpest aus dem 18. Jahrhundert beschäftigt. „Diese ursprünglich aus Asien stammende Viruskrankheit wurde immer wieder nach Europa eingeschleppt“, berichtet der Heimatpfleger. Die Folgen: Viehhalter mussten befallene Rinderherden kennzeichnen und an den Ortsgrenzen acht Tage in Quarantäne halten. Tote Tiere mussten sie fünf Ellen tief einscharren. Eine Elle entspricht als altes Längenmaß regional unterschiedlich zwischen etwa 50 Zentimetern und einem Meter. Das Fleisch kranker Tiere durften sie nicht verkaufen, einsalzen oder räuchern. Wer gegen die Regeln verstieß, musste laut Jagau 100 Reichstaler zahlen oder eine Leibesstrafe fürchten.

Die Domänenkammer des Kurfürstentums Hannover erließ diese Bestimmungen erstmals im Jahr 1716 und erneuerte sie regelmäßig zwischen 1740 und 1756. „1770 kamen eine strafbewehrte Meldepflicht bei Erkrankungen und amtliche Kennzeichnung hinzu, als Strafe galt Gefängnis oder Karrenschieben“, fand Jagau heraus.

Viehhändler trieben infizierte Rinder durch Langenhagen

Fünf Jahre später kursierte schließlich eine Anzeige gegen zwei Viehhändler, die eine infizierte Herde entgegen der Bestimmungen aus dem Bremischen durch die Ämter Bissendorf und Langenhagen getrieben hatten. Sie waren mit ihr auf Schleich- und Nebenwegen unterwegs, verleiteten Menschen durch billige Preise zum Ankauf und machten Anzeichen der Erkrankung unkenntlich, indem sie bei ihnen die Ohren und Hörner entfernten.

Jagau folgert daraus, dass die damaligen Vergehen den heutigen ziemlich ähnlich seien: „Es geht wie immer ums Geld“, meint der Heimatpfleger. Da Rinder sehr wertvolle Tiere waren, hätten sich die Halter nicht gern an die Maßnahmen gehalten. Auf einen wesentlichen Unterschied verweist Jagau allerdings auch: Die Tierheilkunde und die Humanmedizin waren zur damaligen Zeit nicht besonders weit entwickelt. Die heutigen medizinischen Möglichkeiten hätten Gesundheitsgefahren wie die aktuelle Coronavirus-Pandemie aus dem Bewusstsein verdrängt.

Jagau hat sich auch mit Robert Koch beschäftigt Ein wichtiger Akteur ist in Zeiten der Corona-Pandemie das Robert-Koch-Institut. Auch mit dessen Namensgeber, dem Mediziner Robert Koch, hat sich Langenhagens Stadtheimatpfleger Hans-Jürgen Jagau auseinandergesetzt – schließlich sind nach Koch nicht nur die Bundesbehörde in Berlin, sondern auch die Robert-Koch-Realschule und die Robert-Koch-Straße in Langenhagen benannt. Der spätere Medizin-Nobelpreisträger wirkte allerdings nur kurz in Langenhagen. Von 1866 bis 1868 arbeitete er an der 1862 gegründeten „Heil- und Pflegeanstalt für geistesschwache und blödsinnige Kinder“ – wie die Einrichtung im Stadtpark seinerzeit hieß. „ Robert Koch wurde damals noch keineswegs als die berühmte Koryphäe angesehen“, hält Jagau fest. Nach der öffentlichen Ausschreibung der Stelle war er der einzige Bewerber – die Landdrostei empfahl dem sogenannten Ober-Medicinal-Collegium, Koch einzustellen, falls kein besser geeigneter Bewerber gefunden werde. Schon zwei Jahre später zog es Koch ins ostdeutsche Braetz. In einem Brief an seinen Vater begründet Koch diese Entscheidung damit, dass die Anstalt Geld sparen musste und einen Direktor einstellen wollte, der zugleich Arzt ist. Langenhagen, damals noch ein Dorf, habe auf das Kommen und Gehen Kochs allerdings gar keinen Einfluss gehabt, stellt Jagau klar – die sogenannte Anstalt gehörte nämlich als exterritoriale Einrichtung zu Hannover.

Von Konstantin Klenke