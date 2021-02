Langenhagen

Die schönste Hochzeitspapeterie Deutschlands kommt aus Langenhagen: Grafikdesignerin Melina Leibelt hat beim Branchenpreis Wedding Award Germany den ersten Platz in ihrer Kategorie geholt. Aufträge für Hochzeiten bekommt ihr Ein-Frau-Unternehmen Herz-Blatt zurzeit wegen der Pandemie allerdings kaum – sie hat aber einen Weg gefunden, das aufzufangen.

Leibelt verfolgt Preisverleihung vom Sofa aus

„Wow, krass“, das war Leibelts erster Gedanke, als sie von ihrem ersten Platz in der Kategorie Papeterie Gesamtkonzept erfuhr, erzählt sie am Telefon. Die Preisverleihung verfolgte sie gemeinsam mit ihrem Mann auf dem heimischen Sofa, und nicht – wie ursprünglich geplant – bei einer glamourösen Veranstaltung mit rotem Teppich in Berlin. Die fiel der Pandemie zum Opfer. „Schick gemacht haben wir uns trotzdem“, sagt die Langenhagenerin. Auf Youtube wurde die Veranstaltung live übertragen. Die Dankesrede konnte sie bereits vorher aufnehmen, denn dass sie unter den besten Drei ist, hatten die Veranstalter ihr schon zuvor mitgeteilt. In den 30 Kategorien gab es laut dem Wedding Award Germany insgesamt rund 500 Einreichungen.

Die Freude über den „Wedding Award Germany" in der Kategorie Papeterie war bei Melina Leibelt groß. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass ein so untypisches Design wie ihres den ersten Platz holt. Quelle: Melina Leibelt

Schlichtes Design statt Glitzer

Während ihre Familie und Freunde ihr gute Chancen auf den ersten Platz ausgerechnet hatten, war die 36-Jährige sich bis zur Preisverleihung unsicher. „Ich dachte, dass eher etwas Klassisches gewinnt.“ Denn ihr sehr schlichtes, fast schon minimalistisches Design in schwarz-weiß ist recht untypisch für eine Hochzeit. Zur Anwendung kam es auf einer Feier im September letzten Jahres auf Sylt. Die Gestaltung der Einladung, der Tischplan oder auch die Ablauf- und Menükarten sollten das Hochzeitspaar und dessen puristischen Geschmack widerspiegeln, und einen Kontrast zu der traditionellen Räumlichkeit des Restaurants bilden, erklärt Leibelt. So sei sie ganz ohne Schickschnack wie Grafiken, Glitzer oder Metalliceffekte ausgekommen.

Es fing mit einer Einladungskarte an

Dass Leibelt einmal einen Preis der Hochzeitsbranche gewinnt, hätte sie sich vor zehn Jahren noch nicht ausmalen können. Sie sei überhaupt nicht romantisch oder kitschig veranlagt, doch genau das verband sie damals mit Hochzeiten. Dass es auch anders gehen kann, stellte sie fest, als eine Bekannte sie um die Gestaltung von Hochzeitseinladungen bat. „Die Hochzeit platze allerdings, daher stellte ich meine Entwürfe ins Internet“, erinnert sich die Grafikdesignerin. Und die kamen gut an: Aus den ersten kleinen Aufträgen wurden bald immer mehr, ihre Arbeiten immer individueller und umfangreicher. Nach der Gründung von Herz-Blatt im Jahr 2011 arbeitete sie zunächst weiter als Artdirektorin in verschiedenen Agenturen. Seit vier Jahren ist sie hauptberuflich selbstständig und hat ein kleines Atelier in der Lindenstraße in Kaltenweide.

Für ihre eigene Hochzeit 2013 gestaltete sie die Papeterie – natürlich – selbst. Alle anderen müssen für eine individuelle Papeterie von Liebelt etwas tiefer in die Tasche greifen. „Wie viel Arbeit darin steckt, verstehen manche nicht“, sagt sie, denen müsse sie dann erklären, woher die Preise kommen. Denn es handelt sich um echte Handarbeit: Im engen Austausch mit dem Hochzeitspaar gestaltet Liebelt die Entwürfe nach dessen Wünschen, wobei Designs zu verschiedenen Themen als Orientierung dienen. Die heißen zum Beispiel „Industrial Boho Wedding“, „Glamrock“ oder „Gatsby Wedding“ und könnten kaum unterschiedlicher sein. Günstiger sind da Hochzeitskarten von Onlineanbietern. „Die lassen sich von der Qualität aber nicht mit meinen vergleichen“, sagt Leibelt, und sieht in ihnen daher keine Konkurrenz.

Wegen Corona kehrt sie zurück zu den Wurzeln

Für Hochzeiten entwirft Leibelt seit Frühjahr letzten Jahres nur noch selten. Die Corona-Pandemie hat die Hochzeitsbranche schwer getroffen. Während sie vorher Aufträge für zwei bis drei Feiern pro Monat hatte, zieht sie diese nun nur noch sehr vereinzelt an Land. „Für dieses Jahr habe ich erst eine feste Zusage, der Rest ist ungewiss.“ Daher hat Leibelt direkt zu Beginn der Corona-Pandemie nicht lang gezögert und sich neu aufgestellt: „Zurück zu den Wurzeln“, hieß es für sie, sodass sie nun für Unternehmenskunden unter anderem Logos, Illustrationen, Firmendesigns oder Magazine gestaltet, wie sie es bereits früher hauptberuflich tat.

So kann Leibelt die Umsatzverluste durch fehlende Hochzeiten vollständig ausgleichen. Andere in der Veranstaltungsbranche, mit denen sie sich austauscht, dagegen nicht, erzählt sie: „Viele trifft Corona hart.“ Solange Feiern nicht möglich sind, will sie den Schwerpunkt auf Geschäftskunden beibehalten. Leibelt hat die Hoffnung, dass der Sommer zumindest Hochzeiten im kleinen Kreis ermöglicht und sie dann wieder ihrer wahren Leidenschaft nachgehen kann: Hochzeitspaaren den schönsten Tag ihres Lebens mit hübsch gestalteter Papeterie versüßen.

Von Elena Everding