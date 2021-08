Langenhagen

Die Stadt Langenhagen will Luftreiniger für Grundschulen und Kindertagesstätten anschaffen. Insgesamt plant die Verwaltung mit 39 mobilen Luftreinigungsgeräten mit UV-Licht für etwa 150.000 Euro. Das geht aus einer Drucksache hervor, über die der Verwaltungsausschuss noch entscheiden muss. Die Geräte sollen in 23 Klassenräumen der sogenannten Kategorie 2 stehen – also jenen Räumen, die nur über eine eingeschränkte Lüftungsmöglichkeit mittels Kippfenster oder Luftschlitzen verfügen. Dazu sollen auch 16 Gruppenräume der stadteigenen Kindertagesstätten Luftreiniger erhalten.

Die Anschaffung sei zwingend erforderlich, um die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler unter zwölf Jahren sowie der Kita-Kinder während der anhaltenden Corona-Pandemie zu schützen, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Für diese Altersgruppe gibt es bislang in Deutschland keinen zugelassenen Impfstoff. Die Luftreiniger dienten auch dazu, den Schul- und Kita-Betrieb nach den Ferien aufrechtzuerhalten. Weil davon auszugehen sei, dass sich die Kinder in den Sommerferien an unterschiedlichen Ferienorten aufgehalten hätten, bestehe auch ein erhöhtes Verbreitungsrisiko des Coronavirus, schreibt die Stadtverwaltung.

Luftfilter kommen wahrscheinlich erst in den Herbstferien

Wann genau die Luftfilter dann in den Räumen stehen werden, ist noch unklar. Eigentlich hieß es in der Vorlage, die Anschaffung und das Vergabeverfahren sollten bis zum Schulstart Anfang September „weitestgehend abgeschlossen sein“. Stadtbaurat Carsten Hettwer rechnet aber erst zu den Herbstferien mit der Installation. Vor wenigen Tagen hatte die Gemeinde Wedemark einen ähnlichen Zeitplan angegeben.

Ausschuss entscheidet am Donnerstag über den Antrag

Die Langenhagener Politik befindet sich derzeit in der Sommerpause. Wegen der Dringlichkeit hat die Verwaltung daher einen besonderen Weg gewählt. Der Verwaltungsausschuss sollte per Umlaufverfahren – also durch Zustimmung per Mail – über den Antrag befinden. Weil aber nicht alle Mitglieder zustimmten, muss der Ausschuss nun doch am Donnerstag, 19. August, zusammenkommen und entscheiden.

Stadt rechnet mit Unterstützung vom Land

Die Kosten für die Luftfilter sind eigentlich nicht im Haushalt der Stadt aufgeführt – sie sind also eine außerplanmäßige Ausgabe. Aus übrig gebliebenen Mitteln für den Neubau der Veranstaltungssporthalle an der IGS könnten die 150.000 Euro nach Angaben der Verwaltung dennoch finanziert werden. Die Stadt rechnet aber ohnehin damit, dass 80 Prozent der Summe vom Land Niedersachsen gedeckt werden. Das niedersächsische Kultusministerium hatte kürzlich die Förderung mobiler Luftreiniger an Schulen in Aussicht gestellt. Aber keiner wisse, wie die Richtlinien tatsächlich aussehen würden, kritisiert Hettwer.

Gewissermaßen geht Langenhagen damit ein finanzielles Risiko ein, weil nicht ganz klar ist, ob der Großteil des Geldes vom Land zurückerstattet wird. Hettwer geht aber nur von einem geringen Risiko aus. Den vergleichsweise hohen Preis von 3000 Euro netto pro Gerät begründet Hettwer mit der Qualität. Durch die UV-Technologie brauche es bei diesen Anlagen keinen Filterwechsel. Die Gemeinde Wedemark hatte für andere Geräte mit etwa 2000 Euro pro Stück günstiger kalkuliert.

Anfang des Jahres lehnte die Stadt Luftfilter noch ab

Die geplante Anschaffung der Luftfilter ist gewissermaßen auch ein Kurswechsel der Stadt. Noch Anfang des Jahres war die Verwaltung einer Empfehlung des Umweltbundesamtes gefolgt. Die Begründung lautete damals: „Mobile Luftreinigungsgeräte sind nicht dafür ausgelegt, verbrauchte Raumluft abzuführen beziehungsweise Frischluft von außen heranzuführen; sie leisten daher keinen nennenswerten Beitrag, das entstehende Kohlendioxid, überschüssige Luftfeuchte und andere Stoffe aus dem Klassenraum zu entfernen.“ Die Geräte seien allenfalls als Ergänzung zum aktiven Lüften geeignet. Für Schülerinnen und Schüler bedeutete das ständige Stoßlüften im Winter allerdings auch, mit besonders niedrigen Temperaturen im Klassenraum leben zu müssen.

Von Sebastian Stein