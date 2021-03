Langenhagen

An der Wagenzeller Straße, in Teilen der Bothfelder und der Walsroder Straße bestimmen sie nachts bereits das Licht: Straßenlaternen mit LED-Leuchten. Die Stadt setzt bei der Straßenbeleuchtung jetzt auf die modernere Technik. Insbesondere an den Hauptverkehrsachsen setzt die Kommune mittlerweile die effizienteren Leuchten ein. Nach Auskunft von Rathaussprecherin Juliane Stahl sind bereits 2480 Straßenlaternen umgerüstet worden. „Und es werden kontinuierlich mehr“, betont se.

Kommune investiert jedes Jahr sechsstelligen Betrag

Ihren Angaben zufolge verfolge die Verwaltung das Ziel, alle 6822 Laternen im gesamten Stadtgebiet mit LED-Leuchten zu bestücken. „Die Stadt stellt dafür jedes Jahr mehrere Hunderttausend Euro in Langenhagens Haushalt ein“, kündigt Stahl an.

„Durch die effizienteren LED-Leuchten können wir den Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung um bis zu 80 Prozent gegenüber den sogenannten Natriumdampf-Hochdruckleuchten senken“, ergänzt Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer. Aufgrund stetig steigender Energiekosten mache sich dieses finanziell zwar nicht in vollem Umfang bemerkbar. „Entscheidend sind in diesem Zusammenhang aber auch vielmehr der reduzierte Energieverbrauch an sich und einhergehend damit der geringere CO2 -Ausstoß.“

Moderne Technik dient dem Umwelt- und Klimaschutz

Weitere Vorteile dieser Technik: Es ist weniger Wartung vonnöten und durch die eingesetzte Technik lassen sich die Leuchten zu bestimmten Zeiten herunterdimmen, so die Rathaussprecherin. Inzwischen kommt diese Art der Straßenlaternen am häufigsten etwa an der Bothfelder Straße zum Einsatz.

Zwischen 22 Uhr und 5 Uhr strahlen die LED-Leuchten vielerorts nur mit 50 Prozent ihrer Leuchtkraft. „In Wohnstraßen reichen meist 15 Watt beziehungsweise acht Watt nach 22 Uhr aus, um den Verkehrsbereich richtliniengetreu auszuleuchten“, sagt Anette Mecke, Leiterin der Abteilung Verkehr und Straße im Langenhagener Rathaus.

„Die LED-Umrüstung der Straßenlaternen ist ein Baustein, wie wir die effiziente Technik zur Entwicklung eines nachhaltigen Langenhagens nutzen“, meint Heuer. „Alle Fußgängerüberwege werden bereits mit LED-Licht ausgeleuchtet und die Ampelanlagen rüsten wir nach und nach ebenfalls um“, kündigt der Verwaltungschef an.

Von Sven Warnecke