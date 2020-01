Finanzen: Schmerzhafte Entscheidungen erst im Frühjahr

Langenhagen

Die klaren Antworten erhalten Fragende zu den kommunalen Finanzen derzeit nur hinter vorgehaltener Hand: Nein, der bauliche Standard des neuen Gymnasiums werde sich nicht fortsetzen lassen bei den folgenden Projekten, heißt es. Nur traue sich dies bislang niemand laut zu sagen. Und, ja, auch wenn der CDU-Antrag zu einem möglichen Verzicht auf Jugendamt und Zulassungsstelle in der letzten Ratssitzung des Jahres mit großer Mehrheit durchgefallen ist: Die Debatte um die spürbare Reduktion freiwilliger Leistungen, zu denen auch die Volkshochschule oder die Hortbetreuung gehören, ist lediglich vertagt ins Frühjahr.

Dann nämlich, so der bereits im Oktober beschlossene erklärte Wille des Rates, soll die Verwaltung mit der Politik ein Haushaltssicherungskonzept entwerfen. Dahinter verbirgt sich ein stringenter Plan, dessen Ziel ein ausgeglichener Haushalt sein soll: Die Stadt darf dann nur so viel ausgeben, wie sie einnimmt. Dass sich Langenhagen schon jetzt darum kümmert, geht auf einen Antrag von SPD, Grünen/Unabhängigen und BBL zurück und dient der Prävention.

Was wird aus dem Neubau der IGS Langenhagen ?

Denn angesichts des riesigen Investitions- und damit verbundenen Schuldenentwicklungsplans sei absehbar, dass die Region Hannover bei der Genehmigung der künftigen Haushaltssatzungen eben dieses ohnehin vorschreiben wird. Zwischen 450 und 600 Millionen Euro, da schwanken die Unkenrufer in Rat und Rathaus derzeit noch, werde bis 2029 die Verschuldung steigen. Eine, in Relation zur Bevölkerungszahl, klare Spitzenposition vermutlich auch über die Grenzen der Region Hannover hinaus.

Betroffen wären von einem Abschmelzen des Investitionsplans vor allem jene Schulen, die auf ihre Um- und Neubauten noch ein wenig warten müssen. Damit vor allem die IGS Langenhagen in der Kernstadt. Der frühe Start in die Kürzungsdebatten habe dabei allerdings durchaus etwas Gutes, heißt es. Je früher die Stadt die Hebel umlege und damit sowohl bei den Investitionen als auch den laufenden Kosten klar spare, desto weniger müsse auf lange Sicht kategorisch gestrichen werden. Diese Botschaft sei klar auch an die Schulen gerichtet, die noch länger auf ihren Baustart warten müssten.

Während die Politik in den öffentlichen Sitzungen jegliche Kürzungsideen bei der Hortbetreuung derzeit kategorisch ablehnt, zeichnen sich andernorts bereits mehr oder wenige klare Absichten ab: Die Stadtbibliothek, die aus dem derzeit teuer angemieteten sogenannten Stadthaus an der Schützenstraße demnächst in den D-Trakt des Schulzentrums umziehen soll, könne mit einem vergleichbaren Angebot der Schulen verschmelzen und/oder sich vermehrt auf elektronische Medien konzentrieren, lautet eine dieser Skizzen. Bei der Volkshochschule könne Langenhagen seine Angebote mit Hannover kombinieren, lautet eine andere. Wirklich ausgegoren ist allerdings noch nichts.

Rat schließt betriebsbedingte Kündigungen aus

Was die Stadt tatsächlich sparen könnte beispielsweise durch den schlichten Verzicht auf Jugendamt und Zulassungsstelle ist überdies noch sehr unklar. Bei Übernahme der Aufgaben durch die Region würden Zahlungen an diese fällig. Vor allem aber lassen sich Verwaltungsmitarbeiter nicht einfach rauswerfen, wie es im Rathaus gebetsmühlenartig dazu stets heißt. Betriebsbedingte Kündigungen hatte der Rat vorsorglich erst einmal ausgeschlossen.

Nur in einem sind sich alle – auch in öffentlicher Sitzung – einig: Das Jahr 2020 bringt viele „sehr schmerzhafte“ Entscheidungen mit sich.

