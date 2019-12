Rat beschließt höhere Steuern für Unternehmen und Grundeigentümer

Langenhagen

In einer knapp fünfstündigen Marathonsitzung hat der Rat der Stadt Langenhagen am Montagabend die Weichen für die Finanzen gestellt. Zwar stand im Kern der Sitzung der Beschluss des Etats für 2020. Angesichts des gigantischen Investitionsprogramms, das sich bis 2029 auf mindestens 600 Millionen Euro summiert, galt das Augenmerk der Politiker der Aufgabenkritik. Dahinter verbirgt sich im kommenden Frühjahr eine bereits geplante Grundsatzdiskussion, die allein ein Ziel verfolgt: die Ausgaben deutlich zu senken. Manche Entscheidung dieses Abends allerdings standen dazu erst einmal im Gegensatz. Ein Auszug:

Steuern: Erwartungsgemäß folgte der Rat dem von CDU, SPD und Grünen/Unabhängigen eingebrachten Haushaltsantrag mit großer Mehrheit. Danach steigt die Grundsteuer B von 430 auf 480 Punkte. Langenhagen erwartet dadurch Mehreinnahmen von jährlich rund 1,5 Millionen Euro im Ergebnishaushalt der laufenden Kosten. Die Gewerbesteuer steigt von 440 auf 450 Punkte (plus gut 700.000 Euro pro Jahr). Zum Vergleich: Hannover setzt für die Grundsteuer B einen Hebesatz von 600 Punkten an, Isernhagen von 495 Punkten. Bei der Gewerbesteuer liegt Hannover ebenfalls bei 480 Punkten und Isernhagen bei 435 Punkten. Langenhagen erhöht auf Antrag der Linken ab dem kommenden Jahr auch die Vergnügungssteuer um zwei Punkte auf 20 Prozent. Deren Ansatz, im Hinblick auf die Rennbahn eine Steuer auf Wettbüros einzuführen, fiel dagegen durch.

Pro-Kopf-Verschuldung steigt enorm

Kreditaufnahme: Der Rat bestätigte mit dem Etat mittelbar auch den jüngst von der Verwaltung vorgelegten Schuldenentwicklungsplan. Danach wächst die Kreditaufnahme in den kommenden Jahren erheblich. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt derzeit bei 209 Euro. Schon für 2022, so die jüngste Prognose der Region Hannover bei der Genehmigung des Haushalts für 2019, wird sie auf gut 3500 Euro pro Kopf steigen. Bis 2029 ist derzeit eine Verschuldung von weit mehr als 450 Millionen Euro avisiert, das entspräche einer Pro-Kopf-Verschuldung von mehr als 10.000 Euro. Die Konsequenz für die Stadt fasste Grünen-Fraktionschef Dirk Musfeldt knapp zusammen: Kürzen, strecken, streichen bleibe die einzige Möglichkeit, den notwendigen Ausgaben zu begegnen.

Investitionen: Langenhagen hält nicht nur an allen bislang geplanten Um- und Neubauten (vorerst) fest, am Montag kamen neue Positionen dazu. So verdoppeln sich die Kosten für den umfangreichen Um- und Neubau der baulich abgängigen Hermann-Löns-Grundschule auf gut 18 Millionen Euro. Hintergrund sind nicht nur Kostensteigerungen im Laufe der langen Planungszeit sowie eine Vergrößerung der Flächen. Wie Baudezernent Carsten Hettwer einräumen musste, habe das zunächst beauftragte Architektenbüro versäumt, die sogenannten Verkehrsflächen in die Kalkulation einzubeziehen. Dieser Fehler sei zu spät erkannt worden. Auch für das erst kürzlich fertiggestellte Feuerwehrgerätehaus in Engelbostel muss die Stadt noch einmal eine gute halbe Million Euro zahlen. Hintergrund sind „nicht mehr nachvollziehbare“ Lücken bei der Übertragung von Haushaltsresten sowie nachträglich offenbarte Mehrkosten.

Die im Jahr 1901 erbaute Hermann-Löns-Schule an der Niedersachsenstraße wird umfangreich um- und neu gebaut. Quelle: Sven Warnecke

Schützenverein Kaltenweide kann Schießstand bauen

Mit nur knapper Mehrheit entschloss sich der Rat, entgegen der selbst gefassten Zuschussrichtlinien den Neubau des Schießstandes in Kaltenweide auf Antrag des SV Kaltenweide mit 50 Prozent und damit gut 900.000 Euro zu unterstützen. Hinzu kommt eine Bürgschaft über 163.000 Euro für einen Kredit, den der Verein aufnehmen muss. Hintergrund dieser Entscheidung, die konträr zu allen am Montag beschworenen Sparappellen läuft, sei die besondere Bedeutung des Vereins in der Dorfgemeinschaft. Zudem stelle der SV Kaltenweide die neue Anlage auch allen anderen Schützenvereinen der Stadt zur Verfügung. Überdies seien in dem Bau am Zellerieplatz auch Lagerkapazitäten für Feste auf dem Dorfplatz vorgesehen.

Ebenfalls nach längerer Diskussion passierte als außerplanmäßige Ausgabe die Finanzierung der Küche im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel den Rat. 114.000 Euro investiert die Stadt nun in den Austausch der Geräte, obwohl es dafür zuvor keinen politischen Auftrag gegeben habe, wie einige Politiker kritisierten. SPD-Fraktionschef Marc Köhler sprach sich mit der Mehrheit seiner Ratskollegen letztlich dafür aus: „Es ist sinnvoll, die Küche zum Wechsel des Pächters zu sanieren.“

Debatte um Jugendamt und Zulassungsstelle nur vertagt

Freiwillige Leistungen: Zwar fiel der Antrag der CDU am Montag durch, die Stadt möge eine Aufgabe der eigenen Zulassungsstelle sowie des Jugendamtes prüfen, wie CDU-Fraktionschef Reinhard Grabowsky forderte. Hinter den Kulissen aber ist längst Konsens, dass diese Fragestellung lediglich ins neue Jahr vertagt ist. Nach einem Antrag von SPD, Grünen/Unabhängigen und BBL aus dem Oktober will die Verwaltung bis Mai für ein Haushaltssicherungskonzept alle freiwilligen Leistungen aufführen und was die Stadt jeweils durch Reduzierung dieser Angebote sparen könnte. Im Fokus dieser Debatte stehen dabei auch der weitere Schulausbau, die Volkshochschule, die Musikschule und die Hortbetreuung. Entgegen dieser Zielrichtung verständigte sich der Rat am Montag darauf, mit den Vereinen zur Städtepartnerschaft, der Hausaufgabenhilfe Satt & Schlau, dem Familienzentrum Emma & Paul sowie dem Café Monopol im Haus der Jugend Verträge abzuschließen und damit ihre Bezuschussung zu verstetigen.

Von Rebekka Neander