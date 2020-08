Langenhagen

Die Polizei ermittelt nach gleich zwei Einbrüchen in Kindertagesstätten im Stadtgebiet in den vergangenen Wochen. In beiden Fällen erstreckt sich der Tatzeitraum über mehrere Tage – vermutlich verursacht durch Schließzeiten in den Sommerferien.

Zwischen Freitag, 17. Juli, und Montag, 10. August, 10 Uhr, stiegen Unbekannte in eine Kita an der Clara-Schumann-Straße in Kaltenweide ein. Wie die Täter in das Gebäude gelangt sind, ist nach Angaben einer Polizeisprecherin noch unklar. Fest steht jedoch, dass sich die ungebetenen Gäste an der dortigen Kühlkammer bedient haben. Die Einbrecher flüchteten mit Nahrungsmitteln im Wert von etwa 150 Euro.

Der Einbruch in eine Kita an der Straße Brinkholt ereignete sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Freitag, 24. Juli, 14 Uhr, und Montag, 10. August, 6.50 Uhr. Einbrecher hebelten ein Fenster auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Ob sie etwas gestohlen haben, ist noch unklar.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, ist nach Angaben einer Kommissariatssprecherin nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Dabei bitten die Beamten die Bevölkerung um Unterstützung. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215 entgegen.

Von Julia Gödde-Polley