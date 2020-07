Langenhagen

Dank einer couragierten Zeugin ist es der Polizei Langenhagen am Dienstag gelungen, einen flüchtigen Unfallfahrer zu fassen. Warum der 56 Jahre alte Radfahrer nach einer Karambolage mit einem geparkten Auto rasch das Weite gesucht hatte, wurde den Polizisten spätestens bei einem Atemalkoholtest klar: Das Messgerät zeigte den rekordverdächtigen Wert von 3,77 Promille an. Vormittags um 10.55 Uhr wohlgemerkt, teilte dazu am Donnerstag Polizeisprecher Patrick Götze mit.

Götzes Angaben zufolge war der Langenhagener Radfahrer auf dem Gieseckenkamp unterwegs. Im Vorbeifahren touchierte der Mann ein dort abgestelltes Auto. Der Schaden ist nicht unerheblich. Die Polizei beziffert ihn auf circa 3000 Euro. Die Karambolage hatte aber die Zeugin gesehen. Die Frau verfolgte mit ihrem Auto den Radler und alarmierte parallel die Polizei. In der Folge gelang es den Streifenbeamten, den Unfallfahrer noch in der Nähe zu stoppen. Und der Radler war „augenscheinlich alkoholisiert“, heißt es von Götze weiter. Nach dem Ergebnis beim Schnelltest mit dem Alkomaten wurde dann eine Blutprobe angeordnet.

Autofahrer hat Drogen konsumiert

Ebenfalls auf dem Gieseckenkamp stoppte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen gegen 1.45 Uhr einen Autofahrer bei einer Routinekontrolle. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 21 Jahre alte Mann „körperliche Auffälligkeiten“ zeigte, berichtet Götze ferner. Der junge Mann stimmte einem freiwilligen Urin-Test zu. Dieser habe positiv auf THC-haltige Betäubungsmittel angeschlagen. Im Anschluss wurde eine Blutprobe angeordnet. Danach durfte der 21-Jährige die Wache verlassen – zu Fuß.

Von Sven Warnecke