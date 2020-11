Langenhagen

Eine Zeugin hat am Mittwochmorgen einen Autoaufbruch in Langenhagen hautnah miterlebt. Nun sucht die Polizei nach dem Täter. Der schwere Diebstahl ereignete sich um 8.05 Uhr vor dem Haus Im Hohen Felde 35. Ein bislang unbekannter Mann schlug dort die Beifahrertür eines weißen Skoda ein und stahl ein Portemonnaie aus einer dort abgelegten Handtasche. Die geplünderte Geldbörse wurde später in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs gefunden, 15 Euro fehlten.

Täter trug rote Turnschuhe

Eine 70-Jährige beobachtete den Diebstahl: Der Täter ist ihrer Beschreibung zufolge etwa 1,65 Meter groß und wirkt schlank bis schmächtig. Bekleidet war er mit einer schwarzen Bomberjacke und schwarzer Hose, einer schwarzen Mütze sowie roten Turnschuhen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 300 Euro. Sie bittet um weitere Hinweise zum Täter unter Telefon (0511) 1094215.

Von Frank Walter