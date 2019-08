Engelbostel

Anette Mecke zuckt ein wenig resigniert die Schultern. „Nein, nein, wir werden jetzt alles noch einmal prüfen und auch alles vorschlagen“, sagt sie und lässt es ein wenig in der Luft hängen, ob die neuen Vorschläge wohl auf Gegenliebe stoßen werden. So richtig viel Verständnis strahlt sie in diesem Moment nicht aus. Denn die Verkehrsplanerin der Stadt und ihr Team haben in den notwendigen Ausbau des Stadtwegs in Engelbostel bereits viel Arbeit gesteckt. Nach Ansicht mancher Anwohner jedoch noch immer nicht genug. Kern des Streits: Müssen entlang der Straße, die vom neuen Feuerwehrgerätehaus in den Ort führt, die farbenprächtigen Rotdornbäume oder die Eichen gegenüber gefällt werden? Oder womöglich gar kein Baum? Ein neues Gutachten soll es nun richten.

Eindeutig ist für Mecke derzeit nur eines: Der Ausbau, der sowohl aufgrund der offensichtlichen Straßenschäden als auch durch die neue Nutzung durch die Feuerwehrfahrzeuge nötig ist, verschiebt sich durch den Streit um zwei Jahre. „Das Geld war in diesem Haushalt eingestellt, doch das muss ich jetzt zurückgeben“, sagt sie. Für den Etat des nächsten Jahres sei es nun zu spät. Zumal jetzt vollkommen unklar sei, was überhaupt passieren soll. „Und wenn ich bauen will, muss ich spätestens bis zum Herbst des Vorjahres die Arbeiten ausgeschrieben haben.“ Diese Fristen sind aktuell nicht zu halten.

Anwohner machen sich für den Erhalt der Rotdornseite der Allee stark. Sie sollte nach dem bisher vorgelegten Entwurf gefällt werden. Die gegenüber stehenden Eichen dagegen würden bleiben. Quelle: Rebekka Neander

Während sich Anwohner, Verwaltung und Ortspolitiker in den Wochen vor der Sommerpause akribisch stritten über die Zahl der Bäume überhaupt, über die Zahl der womöglich erkrankten Rotdornbäume sowie über die Frage, wie viele Meter Fahrbahnbreite benötigt werden, blieb ein Kernproblem der Straße im Hintergrund. „Wir haben dort ein Entwässerungsproblem. Wenn wir die Fahrbahn sanieren, müssen wir dafür Sorge tragen, dass das Niederschlagswasser künftig vernünftig abfließen kann“, sagt Mecke. Deshalb hatten sich nach Prüfung aller erkennbarer Fakten und in Abwägung der Kostenfrage sowohl die Verwaltung als auch die Feuerwehr für eine Variante ausgesprochen, die allerdings das Fällen aller Rotdornbäume auf der Nordseite des Stadtwegs nach sich gezogen hätte. Einige Anwohner sammelten daraufhin Unterschriften und protestierten vehement und lautstark gegen den Raub dieser ortsbildprägenden Alleeseite.

Neues Gutachten zeigt auch teure Kanalvariante auf

Die Verwaltung hat auf Beschluss des Rates nun alles auf Null gedreht. In einem Gutachten, das derzeit erarbeitet wird, stellen die Verwaltungsmitarbeiter nun nicht nur alle bislang geprüften Varianten und Details zusammen, sondern auch jene, auf die bislang verzichtet wurden. „Natürlich reicht theoretisch der verbleibende Platz zwischen den beiden Baumreihen“, sagt Mecke. Aber eben nur, wenn für deutlich mehr Geld ein Kanal für die Entwässerung eingezogen wird. Der Austritt des Wassers müsste dann aber auf dem am westlichen Ende gelegenen Festplatz erfolgen. „Der wäre dann natürlich nicht mehr nutzbar“, sagt Mecke.

Unklar ist, wie es um die Gesundheit der Rotdornbäume bestellt ist. Einige der Bäume sind sichtbar krank. Quelle: Rebekka Neander

Das neue Gutachten, schätzt Mecke, könnte für die Oktober-Sitzung des Verkehrsausschusses vorliegen. Für diesen Termin will sie eine Ortsbegehung mit allen Beteiligten vorbereiten. „Dann gucken wir uns alles an, zählen gemeinsam die Bäume und stellen fest, wie viele von ihnen tatsächlich so krank sind, dass ihre Standfestigkeit fraglich ist.“ Bereits am 15. August tagt das Gremium in Sichtweite vom Stein des Anstoßes – im neuen Feuerwehrgerätehaus am Stadtweg. Beginn ist um 17.45 Uhr. Die Sitzung ist öffentlich. Zu Beginn und am Ende sind Fragen an Politik und Verwaltung erlaubt.

Bis der Stadtweg ausgebaut ist, bleibt das absolute Halteverbot auf der gesamten Länge bestehen. Die Schonfrist für Parksünder ist inzwischen abgelaufen. Quelle: Rebekka Neander

Seit Mitte Juli keine Schonfrist mehr im Halteverbot

Seit Mitte Juni gilt am Stadtweg nun ein absolutes Halteverbot. In den ersten Wochen sprach der Ordnungsdienst der Stadt dort nur mündliche Verwarnungen aus, ohne sie kostenpflichtig zu ahnden. Diese Schonfrist ist seit Mitte Juli vorbei. Dem Vernehmen nach will die Stadt nach Ende der Sommerferien dort wieder verstärkt kontrollieren.

Lesen Sie dazu auch:

Von Rebekka Neander