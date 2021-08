Langenhagen

Autos, Fahrräder und E-Scooter – für all ihre Fahrerinnen und Fahrer gilt in der Freiligrathstraße im Langenhagener Stadtteil Wiesenau Schrittgeschwindigkeit. Zwischen dem Quartierstreff auf der einen und dem Spielplatz auf der anderen Seite sind täglich viele der dort lebenden Kinder unterwegs, doch offenbar halten sich nur wenige Fahrerinnen und Fahrer an die Verkehrsregeln.

Zwei Kontaktbeamtinnen des Polizeikommissariates Langenhagen haben deshalb zusammen mit Schülerinnen und Schülern zwei Tage lang Kontrollen durchgeführt, um Verkehrsteilnehmende auf die Geschwindigkeitsbegrenzung aufmerksam zu machen. Die Fahrerinnen und Fahrer wurden angehalten, und für ihre Verhaltensweise im Straßenverkehr erhielten sie farbige Karten – zur Verwarnung oder eben zur Belohnung.

„Ich dachte, hier wäre eine Dreißigerzone“

„Ich dachte, hier wäre eine Dreißigerzone“, ist der Satz, den die Kinder und Polizistinnen an der Freiligrathstraße mehrfach zu hören bekommen. Christiane Bunk und und Daniela Latzel weisen auf die gut sichtbaren Spielstraßenschilder sowie die hell gepflasterte Fahrbahn hin, während die Kinder je nach Fahrweise grüne, gelbe oder, bei deutlich zu hoher Geschwindigkeit, rote Kartons an die Fahrerinnen und Fahrer ausgeben. „Die meisten haben selbst Kinder im Auto und sind sehr einsichtig“, sagt Bunk.

Kontaktbeamte der Polizei Langenhagen verteilen zusammen mit Kindern in Wiesenau rote, gelbe und grüne Karten für ihr Verkehrsverhalten. Quelle: Leona Passgang

Im verkehrsberuhigten Bereich gilt Schritttempo

Außer Autofahrerinnen und -fahren halten die Kinder gemeinsam mit der Polizei aber auch E-Scooter- und Radfahrerinnen und -fahrer an. Einige wenige sind mit dem Rad auf dem Bürgersteig unterwegs – ein junger Mann hat Kopfhörer auf und fährt zu schnell mit seinem E-Scooter. In dem verkehrsberuhigten Bereich gilt eine Geschwindigkeit von sechs Stundenkilometern.

Während der Präventionsaktion bleibt es am zweiten Tag ungewöhnlich ruhig, stellen sowohl die Kontaktbeamtinnen als auch Petra Voigt vom Quartierstreff Wiesenau fest. Während sie am ersten Tag wenige Straßen weiter rund 50 Autos angehalten haben, sind es am zweiten Tag nur vereinzelte Fahrerinnen und Fahrer, die die Freiligrathstraße passieren. „Das hat sich wahrscheinlich rumgesprochen, das habe ich noch nie erlebt“, meint Voigt.

„Autofahrer setzen Kinder durch Hupen unter Druck“

Im Alltag würden außer zu schnellen auch geparkte Autos den Kindern den Weg zum Spielplatz auf der anderen Seite erschweren. Einige Fahrerinnen und Fahrer stellten ihre Autos einfach direkt vor dem Quartierstreff ab, obwohl dort kein ausgewiesener Parkplatz sei, so Voigt. Andere seien ungeduldig und würden die Kinder beim Überqueren der Straße durch Hupen unter Druck setzen. Mehrere Anwohnerinnen, die sich im Quartierstreff engagieren, beobachten die Aktion. „Viele sagen, dass es am besten jeden Tag so laufen müsste wie heute“, sagt Bunk über den zweiten Aktionstag im Quartier.

Von Leona Passgang