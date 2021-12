Langenhagen

Dass heute Geduld gefragt ist, ist mir klar. Und warme Kleidung ebenfalls. So mache ich mich also auf den Weg nach Wiesenau, von der Kleidung her eingepackt im Zwiebellook, gewohnt als Besucher von Eishockeyspielen. Am Fuhrenkamp, in einem zuvor leer stehenden Gebäude der Stadt Langenhagen, hat das neue Impfzentrum der Region Hannover eröffnet. Ich möchte meine Drittimpfung bekommen. Dies ist ab sofort donnerstags und freitags von 10 bis 16 Uhr möglich, ebenso wie Erst- und Zweitimpfungen.

Die erste Überraschung gibt es schon zur Ankunft. Ich bin erst gegen 12 Uhr vor Ort, schon seit zwei Stunden hat das Impfzentrum geöffnet – dennoch bekomme ich einen Parkplatz direkt am Gelände. Also doch wenig Wartezeit? Von wegen! Auf dem Innenhof hat sich bereits eine lange Schlange gebildet. Kurz überschlagen: 70 Leute stehen vor mir, als ich mich endgültig um 12.15 Uhr anstelle.

Viele Menschen nutzen das Angebot im Impfzentrum Langenhagen - Schlange stehen inklusive. Quelle: Stephan Hartung

Direkt vor mir stehen Tanja Thiele und Hanna Ruppel. Die beiden Erzieherinnen arbeiten am Reuterdamm in der Krippe im Haus Irene. „Wir lassen uns beide boostern. Denn wir haben ja auch dienstlich viel mit Kindern zu tun“, sagt Thiele. Schon heute und zur Mittagszeit anzustehen passe super, sagt Hanna Ruppel. „Wir machen einfach verlängerte Mittagspause. Und weil Kollegen von uns in Kürze im Urlaub sind, machte es für uns Sinn, es gleich bei erster Gelegenheit zu versuchen.“ Im Laufe der Wartezeit werden sie aber öfter im Haus Irene Bescheid geben müssen, dass sich ihre Rückkehr noch verzögert.

Verzögern ist das Stichwort. Susanne Perez von Wiegen ist auf dem Gelände im Einsatz, die Johanniter-Helferin kümmert sich um die Menschen – und verteilt nicht nur die Anmeldebögen und erinnert an die Impfausweise, sondern gibt auch Informationen über die Wartezeit. „Zwei Stunden kann es dauern“, sagt sie zu vielen Neuankömmlingen. Viele stellen sich trotzdem in die Schlange, einige aber nicht. Erst später werde ich wissen: Nur zwei Stunden – das hätte ich mit Kusshand genommen.

Susanne Perez von Wiegen (von links) verteilt die Anmeldebögen an Hanna Ruppel und Tanja Thiele. Quelle: Stephan Hartung

Johannitern fehlt es am Personal

Die Wartezeit hängt auch mit dem Personal zusammen. Insgesamt sind außer dem Arzt vier Einsatzkräfte der Johanniter im Dienst. Es müssten zur schnelleren Abwicklung mehr sein, sagt Sylke Heun, Sprecherin der Johanniter, die das Impfzentrum betreiben. Doch Personal ist schwer zu finden.

Gegen 12.45 Uhr komme ich mit Tim Markgraf ins Gespräch. „Ich wohne um die Ecke, habe mich um 9.45 Uhr angestellt. Meine Frau sagt gerade bei der Arbeit Bescheid, dass es knapp wird“, meint der Langenhagener, der etwa 30 Minuten später seine Impfung erhalten wird. „Und mir wurde erzählt, dass heute schon um 8.30 Uhr die ersten Leute hier waren“, sagt ein Mann hinter Markgraf – also anderthalb Stunden vor der Öffnung des Impfzentrums.

Eher spontan hat sich Fiona Löw für eine Impfung entschieden. „Ich habe heute von dem Impfzentrum erfahren. Und weil ich Entfall hatte, bin ich hergekommen“, sagt die Schülerin des Gymnasiums Langenhagen. Entfall, das sind ausgefallene Schulstunden. Fiona hat Glück: Ihr Großvater Peter Schwarzer bringt ein Buch vorbei. „House of Earth and Blood“, lautet der Titel. „Ich habe zwei Kapitel geschafft“, wird die 18-Jährige später erzählen.

Welch ein Service: Fiona Löw erhält Besuch von ihrem Großvater Peter Schwarzer. Er bringt ihr ein Buch vorbei. Quelle: Stephan Hartung

So wie Fiona vertreiben sich auch andere Wartende die Zeit. Bücher lesen, mit dem Handy beschäftigen, Musik hören – oder auf der Stelle hüpfen und die Beine vertreten. Denn bei einer Außentemperatur von 4 Grad Celsius wird es sukzessive ungemütlich. „Ich spüre meine Füße nicht mehr“, sagt Hanna Ruppel. Fiona überlegt etwas – und gibt kurz danach auf, das Impfgebäude schon in Reichweite. „Ich bin zu dünn angezogen, habe die Wartezeit unterschätzt, komme morgen wieder.“

Um 14.15 Uhr und damit deutlich vor Ende der Impfzeit bis 16 Uhr wird das Eingangstor zum Gelände geschlossen: Für mehr Leute reicht an diesem Tag der Impfstoff nicht. Rund 150 Personen erhalten damit an diesem Premierentag eine Impfung – auch ich. Denn um 15.30 Uhr bin ich endlich an der Reihe und bekomme die Spritze mit dem Moderna-Vakzin. Ganz sanft und ohne Schmerzen. Weh tun mir nach dreieinviertel Stunden Wartezeit nur die eiskalten Füße – aber geschenkt, das alles war es wert für den besseren Impfschutz.

