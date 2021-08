Godshorn

Ute Biehlmann-Sprung ist entsetzt. Unbekannte haben rund um das einstige Hallenfreibad Godshorn gleich an mehreren Stellen erneut illegal ihren Unrat entsorgt. Nicht gerade wenig. Und nicht zum ersten Mal. Die Ortsbürgermeisterin von Godshorn berichtet jetzt von mindestens 20 Kubikmetern Müll, der seit Dienstag, 3. August, an drei Stellen auf dem Areal verteilt herumliegt.

Was Biehlmann-Sprung besonders ärgert: Die Täter müssen zwischen 10 und 15 Uhr gleich mehrere Touren unternommen haben, um den erheblichen Berg an Müll zu entsorgen. Sie vermutet, dass der Sperrmüll wohl bei einer Wohnungsentrümpelung angefallen sein dürfte. Die Christdemokratin alarmierte die Polizei. Doch diese hätte sie mit Hinweis auf eine fehlende Umweltgefährdung an den Ordnungsdienst der Stadt Langenhagen verwiesen.

Neben Hausmüll auch Farbe illegal entsorgt

Doch es sollte noch schlimmer kommen. Bei ihrem nächsten Kontrollgang – Biehlmann-Sprung geht dort mit ihrem Hund regelmäßig Gassi – stellte sie am Mittwoch den nächsten Müllberg fest. Dieser müsse über Nacht entsorgt worden sein, meint die Ortsbürgermeisterin. Neben diversem Hausmüll lagen dort auch offene Farbeimer. „Die Reste waren inzwischen ausgelaufen.“

Die hochgradig verärgerte Ortsbürgermeisterin streifte sich daraufhin gemeinsam mit einer inzwischen über den Mängelmelder informierten Mitarbeiterin des Ordnungsdienstes der Stadt Langenhagen Handschuhe über und wühlte den neu hinzugekommenen Unrat durch. Die beiden Frauen wurden sogar fündig. „Neben Kontoauszügen sowie Nachweisen der Sozialversicherung haben wir sogar eine Scheckkarte gefunden“, berichtet Biehlmann-Sprung. Sie hofft nun, dass die Verursacher über diesen, ihren Angaben zufolge eindeutigen Fund zur Rechenschaft gezogen werden können.

Die Strafen für Müllsünder Nach Auskunft der Region Hannover kann es für ertappte Umweltsünder je nach Art des Unrats richtig teuer werden. Das achtlos weggeworfene Papiertaschentuch oder eine fallen gelassene Zigarettenpackung könne mit bis zu 50 Euro geahndet werden. Wer allerdings mehr als zwei Kilogramm Kartonage illegal entsorge, sei rasch mit 1000 Euro dabei, heißt es bei dem Abfallwirtschaftsbetrieb. Bei Schadstoffen können auch mal 2000 Euro fällig werden. So steht es auch in dem für Niedersachsen geltenden Bußgeldkatalog. Illegal abgeladener Sperrmüll, etwa mit einem Kühlschrank oder anderen schadstoffhaltigen Gegenständen, schlägt mit 2500 Euro zu Buche. Wer Altreifen entsorgt, kann bei einer Menge von mehr als fünf Stück mit bis zu 25.000 Euro zur Kasse gebeten werden. Die Strafen betragen je nach abgeladenem Stoff bis zu 50.000 Euro. Wenn indes niemand bei der Tat erwischt wird, zahlt die Allgemeinheit die Müllbeseitigung über die allgemeinen Abfallgebühren. swa

Und wie geht es nun mit dem Müll am Hallenfreibad Godshorn an der Berliner Allee weiter? Die Stadt Langenhagen wird unverzüglich den für die Abfuhr zuständigen Abfallentsorger kontaktieren, teilt Rathaussprecherin Sabine Mossig am Freitag gegenüber der HAZ an. Eine Säuberung des Areals erfolge dann meist prompt. Die Stadt hofft nun genau wie Ortsbürgermeisterin Biehlmann-Sprung, dass Passanten möglicherweise etwas Verdächtiges auf dem Gelände beobachtet haben und Hinweise auf die Verursacher geben können. Diese nimmt der Außendienst der Abteilung Sicherheit und Ordnung unter den Telefonnummern (0511) 73079206 oder (0162) 1374188 entgegen.

Immer wieder wird das Gelände vermüllt

Mossig erinnert in diesem Zusammenhang aber auch daran, dass die Aha-Wertstoffinseln für Papiermüll und Altglas sowie Altkleider in haushaltsüblichen Mengen gedacht sind. Doch stets gilt: Sind die Tonnen oder Behälter voll, darf kein weiterer Abfall daneben abgelegt werden. Das sei verboten. Gewerbetreibende dürfen an diesen Inseln indes überhaupt keine Wertstoffe abladen. Sie müssen mit Aha separate Möglichkeiten einer dann aber kostenpflichtigen Abfuhr oder Annahme vereinbaren.

Nicht zum ersten Mal ist speziell der Platz an der Berliner Allee in Godshorn komplett vermüllt worden. Ende vergangenen Jahres hatten sich wegen des unhaltbaren Zustandes dort Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes über Wochen auf die Lauer gelegt – und diverse Müllsünder erwischt.

Es folgten 40 Anzeigen sowie 100 Verwarnungen.

Von Sven Warnecke