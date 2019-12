So erleben Menschen mit Handicap die Wasserwelt

Langenhagen

Was auf ihn zukommt kann Sebastian Poerschke nicht sehen, denn er ist blind. Außerdem ist der 41-Jährige auf einen Rollstuhl angewiesen. Er kommt in die Becken der Wasserwelt nicht ohne fremde Hilfe, braucht einen sogenannten Schwimmbadlifter. Doch das hat ihn nicht abgeschreckt. Im Gegenteil: Als Mitglied des Beirats für Menschen mit Behinderungen hat er das Langenhagener Bad einem Praxistest unterzogen.

Sein Fazit fällt nach seinem ersten Besuch zusammen mit seinem Vater Frank in der Wasserwelt durchaus positiv aus. „Ich war angenehm überrascht“, sagt der 41-Jährige. Vor allem von der Wassertemperatur. „Das war fast wie in meiner Badewanne.“ Allerdings hatte der Mann auch Glück, wie Bad-Chefin Heike Ebersbach von der Gesellschaft für Entwicklung und Management von Freizeitsystemen (GMF) als Betreiber später gesteht. Denn wegen des vorangegangenen Babyschwimmens sei die Temperatur im Becken von normal 31 auf 34 Grad Celsius erhöht worden.

Sebastian Poerschke ist Mitglied des Beirats für Menschen mit Behinderungen und möchte mit seiner Aktion andere motivieren, ebenfalls in die Wasserwelt zu kommen. Quelle: Sven Warnecke

Für Frank Poerschke liegt die Wasserwelt im Vergleich zu anderen Bädern auf einer Skala von eins bis zehn bei neun. Speziell die Umkleide- und Duschbereiche für Menschen mit Behinderungen seien ausreichend groß und entsprechend ausgestattet. „Aus heutiger Sicht ist das schon optimal.“ Allerdings fehlt ihm ein elektrischer Türöffner, um mit dem Rollstuhl von der Umkleide in den Badbereich und wieder zurück zu gelangen.

Beirat möchte auf Barrieren aufmerksam machen

Doch es kommt auch Kritik auf. So vermisst Sebastian Poerschke im Bereich des Strudels Haltegriffe. Denn der Strudel habe ihn überrascht, die Situation sei in der Folge unheimlich gewesen. „Ich kann nichts sehen und auch nicht gut schwimmen“, sagt er. Die Griffe wünscht sich der Langenhagener zum Festhalten und damit für mehr Sicherheit.

Und warum hat er das auf sich genommen? „Ich wollte auf Barrieren aufmerksam machen, die auf Menschen mit Beeinträchtigungen in der Wasserwelt lauern“, betont der Tester. Die Aktion sei zuvor im Beirat besprochen worden. So waren auch der Vorsitzende Christoph Bärwinkel, sein Amtsvorgänger Albert Schneider und der aktuelle zweite Vorsitzende Michael Horn ebenso beim Praxistest dabei wie ein Team von „ Handicap on Air“ vom Leineradio, einem Bildungsprojekt der Hannoverschen Werkstätten.

Christel Kolossa-Saris vom städtischen Inklusionsbüro spricht von einer „tollen Aktion“. Sie lobt dabei nicht nur die Akteure, sondern auch die GMF für ihre Bereitschaft, sich praxisnah von Menschen mit Beeinträchtigungen testen zu lassen. „Wir sind froh, so offen in der Wasserwelt aufgenommen worden zu sein“, sagt Kolossa-Saris.

Glasflächen sollen kontrastreicher gestaltet werden

Heike Ebersbach schaut sich den Vorschlag des Beirats für Menschen mit Behinderungen für die Gestaltung der Glasflächen an. Quelle: Sven Warnecke

Nach dem Besuch ist eine ganze Liste an Verbesserungsvorschlägen zusammengekommen. Darauf steht etwa eine kontrastreichere Kennzeichnung der Glasflächen. Diese seien zwar markiert, allerdings mit grauen Symbolen, sagt der seheingeschränkte Schneider. Sie seien nur schwer oder gar nicht zu sehen. Er fordert – dieser Vorschlag stammt bereits aus dem April vorigen Jahres – erneut, doch das farblich gestaltete Symbol der Wasserwelt als Markierung auf dem Glas zu verwenden.

Ein weiteres Hindernis ist ein für Blinde oder Seheingeschränkte gefährlicher Absatz vor dem Eingang der Wasserwelt. Dort müsste zumindest ein Geländer vor einem Absturz schützen, meint Schneider, der die brenzlige Situation bereits am eigenen Leib erfahren musste. Außerdem fehlten im Bad ein Leitsystem und ein Lageplan, die ertastet werden können.

Beirat erarbeitet einige Verbesserungsvorschläge

Der Beirat für Menschen mit Behinderungen hat nach dem Praxistest eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen aufgelistet. Quelle: Sven Warnecke

Ebersbach hört bei den Wünschen und Anregungen geduldig zu. „Wir als GMF können ebenfalls nur Verbesserungsvorschläge machen“, betont sie. Doch der Badbetreiber sei nicht der Entscheider. Alles weitere müsse die Langenhagener Politik beschließen. „Wenn wir aber feststellen, dass bei einer aktuellen Gefährdung für uns Möglichkeiten bestehen, diese abzustellen, dann machen wir das auch“, sagt Ebersbach.

Schwimmbad gibt Sportbecken frei Für die Wartung und umfangreiche Reinigung des Sportbeckens in der Wasserwelt Langenhagen mussten knapp 830 000 Liter Wasser abgelassen werden. Seit dem 24. November konnten die Besucher das Becken nicht nutzen. Wie Stadtsprecherin Juliane Stahl mitteilte, wurden die Arbeiten planmäßig abgeschlossen. Das Sportbecken kann ab sofort wieder genutzt werden.

