Die Polizei sucht Unbekannte, die zwischen Sonntag etwa 21 Uhr und Dienstag gegen 7.30 Uhr einen am Lise-Meitner-Weg in Kaltenweide abgestellten BMW aufgebrochen haben. Für die Ermittler passt die Tat zu zwei weiteren Autoaufbrüchen in den letzten Tagen im Ort. Bei diesen Taten wurden ebenfalls Fahrzeuge des bayrischen Herstellers aufgebrochen.

Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze gelangten die Autoknacker auf bisher unbekannte Weise in das Innere des BMW M240. Dort bauten sie das Multifunktionslenkrad, das Navigationsdisplay sowie den Schaltknauf aus. Der Polizeisprecher beziffert den Schaden auf etwa 3400 Euro.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke