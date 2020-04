Weitere Häuser werden an das Nahwärmenetz angeschlossen

Langenhagen/Kaltenweide

Das Nahwärmenetz in Langenhagen wird weiter ausgebaut. Im Auftrag der Energie-Projektgesellschaft Langenhagen (EPL) werden dazu bis voraussichtlich Ende Juli Leitungen in der Rathenaustraße sowie in der Gladiolen- und Irisstraße verlegt.

Für diese Arbeiten ist die Rathenaustraße zwischen Im Hohen Felde und Gladiolenstraße seit Anfang April gesperrt. Für den Verkehr ist eine Umleitung ausgeschildert, teilt dazu Stadtsprecherin Juliane Stahl mit. Diese führt über Im Hohen Felde, Godshorner Straße und Straßburger Platz. Die Absperrpoller im Bereich Straßburger Platz und Rathenaustraße werden für die Dauer der Arbeiten entfernt, um eine Durchfahrt zu ermöglichen. Im Baustellenbereich auf der Rathenaustraße bleibt auf einer Seite der Gehweg für Passanten frei.

Während der Bauarbeiten in der Rathenaustraße sind die Absperrpoller am Straßburger Platz im Boden verschwunden. Anlieger haben dort freie Fahrt – bis zur Straßensperrung. Quelle: Julia Gödde-Polley

Wie die Stadtsprecherin weiter mitteilt, sollen nach Fertigstellung im Sommer die ersten Häuser vom Blockheizkraftwerk auf dem Gelände der Leibniz-IGS (LIGS) aus an der Godshorner Straße und der Irisstraße „an die klimaschonende Nahwärmeversorgung“ angeschlossen werden. anschließen.

Lindenstraße in Kaltenweide für Kanalarbeiten gesperrt

Die Stadtentwässerung Langenhagen (SE) lässt im Bereich der Lindenstraße einen Teil des Kanals sanieren. Die beauftragte Baufirma plant nach Angaben Stahls mit dem Start der Arbeiten am Dienstag, 14. April. Sie dauern voraussichtlich bis Freitag, 8. Mai. Die Baustelle wird zwischen den Hausnummern 28 und 32 eingerichtet. Der Abschnitt wird für den Verkehr gesperrt, heißt es von der Stadtsprecherin weiter. Dort war Ende März in ein Abwasserrohr infolge eines Lecks Sand eingedrungen und hatte die Leitung verstopft.

Anlieger können Häuser erreichen

„Von der Kananoher Straße ist die Lindenstraße einzig für Anlieger bis zur Baustelle frei“, kündigt sie ferner an. Das Durchfahrtsverbot am nordwestlichen Ende der Clara-Schumann-Straße wird für die Dauer der Kanalarbeiten aufgehoben. Damit über diese Straße Anwohner der Lindenstraße ihr Grundstück erreichen können.

Von Sven Warnecke