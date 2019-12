Weihnachtsmarkt öffnet an Elisabethkirche für drei Tage

Langenhagen

Es weihnachtet in Langenhagen: Der traditionelle Weihnachtsmarkt rund um die Elisabethkirche öffnet wieder am zweiten Adventswochenende vom 6. bis 8. Dezember seine Türen. Mehr als 30 Kunsthandwerker bieten in dem Budendorf auf dem Kirchplatz kleine Geschenkideen und vieles mehr an.

Dabei gibt es für die Besucher von Lichterflaschen über wunderschöne Halsketten bis zu handgearbeiteten Zwergenschuhen eine bunte Vielfalt. Zudem wird sogar Biofleisch vom Biobauern Kreuzkamp aus Kleinburgwedel angeboten – dort können sich Interessierte auch einen Braten für die Festtage vorbestellen. Selbstverständlich backen die Jugendlichen der Evangelischen Jugend wieder die Waffeln in ihrer Bude unterm Kirchturm. Mit dem Erlös aus ihrer Spendendose unterstützen sie wie jedes Jahr ein selbst ausgewähltes Projekt.

Kinderkarussell steht zentral auf dem Kirchplatz

Rund um die Elisabethkirche in Langenhagen wird es am zweiten Adventswochenende besonders weihnachtlich. Quelle: Archiv

Das Kinderkarussell steht dann auch wieder zentral auf dem Kirchplatz und wartet auf die jungen Passagiere. Auch das beliebte Freilicht-Kasperletheater wird vor Ort sein. Nicht nur die Kinder kommen bei den kleinen Theaterstücken auf ihre Kosten, auch mancher Vater wurde dort beobachtet, wie er laut gelacht hat, berichtet Pastor Torsten Kröncke. In der Drechselbude können Kinder zudem unter fachkundiger Anleitung von Hans Maier das Holz selbst bearbeiten.

Die Besucher erwartet auch ein Glühweinstand der Elisabeth-Kirchengemeinde. Dieser steht an der Ecke vom Gemeindehaus. Bratwurst und frisch zubereitetes Schmalzgebäck gibt es auf dem Platz. Im Martinshaus wartet auf die Gäste eine Kaffeestube mit den selbst gebackenen Torten. Die Kleinen können sich unterdessen in der Bastelstube aufwärmen und unter Anleitung selbst kleine weihnachtliche Kunstwerke schaffen.

Musik sorgt an allen Tagen für Abwechslung

Die Elisabethkirche ist während des gesamten Weihnachtsmarktes geöffnet. Dort treten Musikensembles aus Langenhagen auf. Akkordeonfreunde, Zupforchester, Musikschule und Chöre sind dabei, kündigt Kröncke an. Am Sonnabend spielt dort um 19 Uhr das Blasorchester der Stadt Langenhagen zum Konzert auf.

Am Freitagabend startet in diesem Jahr um 17.30 Uhr die Familienandacht Engel, Hase, Bommelmütze zusammen mit dem Kinderchor. Am Sonntag um 11 Uhr wird in der Kirche ein Familiengottesdienst unter dem Titel „Als Anton die Adventszeit abschaffen wollte" gefeiert. Abgerundet werden die drei Markttage jeweils mit einer Andacht in der Kirche.

Kuchenspenden sind beim Förderverein willkommen

Der Markt ist am Freitag von 15 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonnabend von 14 bis 20 Uhr, der Sonntag beginnt um 11 Uhr und endet um 19 Uhr.

Wer einen Kuchen für die Kaffeestube spenden möchte, kann sich im Gemeindebüro unter Telefon (0511) 733161 melden. Der Erlös des Verkaufs kommt dem Förderverein der Elisabethkirche zugute, der die Stelle des Kirchenmusikers Arne Hallmann finanziert.

