Langenhagen

Manche Eltern in Langenhagen verfügen nicht über das nötige Geld, um ihren Kindern ein Weihnachtsgeschenk zu machen. Um Heiligabend für leuchtende statt traurige Kinderaugen zu sorgen, ruft das Familienzentrum Emma und Paul in Kooperation mit dem Diakonieverband Hannover-Land zu einer Spendenaktion auf.

Gut erhaltenes und zeitgemäßes Spielzeug kann am Sonnabend, 4. Dezember, von 10 bis 14 Uhr, und am Dienstag, 7. Dezember, von 15 bis 18 Uhr am Ada-Lessing-Platz 7 (bislang Hindenburgstraße 85) in Langenhagen abgegeben werden. „Wir bitten darum, keine Kuscheltiere oder Kleidung abzugeben. Die Spielzeuge sollten einen Zustand haben, in dem man sie auch noch den eigenen Kindern schenken würde“, sagt Lisa Hartkopf, Sozialarbeiterin und Diakonin im Anerkennungsjahr beim Diakonieverband.

Erst wird gesammelt, dann verteilt

Am Sonnabend, 18. Dezember, geben die Organisatoren und Organisatorinnen dann von 10 bis 14 Uhr die gespendeten Geschenke an bedürftige Familien aus. Hierfür ist keine Anmeldung notwendig. Es gelten die Masken-, Abstands- und Hygieneregeln. „Die Bedürftigkeit werden wir nicht kontrollieren“ betont Nina Landers, Koordinatorin des Familienzentrums. „Schicksale sind komplex und lassen sich nicht immer behördlich festhalten. Wir wollen der Weihnachtsfreude nicht im Weg stehen.“ Weitere Informationen und Antworten auf Fragen erhalten Interessierte per E-Mail an familienzentrum.emmaundpaul@evlka.de.

Von Fiona Lechner