Langenhagen

Entlang der Bothfelder und der Walsroder Straße fliegt seit einigen Tage eine Drohne durch die Luft. Noch bis Freitag, 19. November, macht sie Bilder von dem Streckenabschnitt für den geplanten Breitbandausbau in Langenhagen. Ein Mitarbeiter der beauftragten Firma steuert das kleine Luftfahrzeug vom Boden aus. Darauf weist die Stadtverwaltung hin.

Die 70 Zentimeter große Drohne überfliegt und fotografiert die öffentlichen Flächen an den Straßen. Es könne passieren, dass sie bei Start und Landung Privatgrundstücke überfliegen müsse, heißt es aus dem Langenhagener Rathaus weiter. Allerdings solle das wann immer möglich vermieden werden. Falls es zu der Überquerung einer Privatfläche kommt, macht die Drohne nach Angaben des Unternehmens dort keine Bilder. Sollten auf den Aufnahmen doch Grundstücke zu sehen sein, schneide der verantwortliche Mitarbeiter diese in der Nachbearbeitung der Bilder heraus.

In einer Flughöhe von 50 Metern ist die Drohne über den Straßen unterwegs. Das Luftfahrtamt Niedersachsen und die Deutsche Flugsicherheit haben nach Angaben der Firma den Flug der Drohne genehmigt. Vergangenen Juli hatten die Stadt Langenhagen und die Deutsche Telekom einen Kooperationsvertrag unterschrieben. Die Telekom will bis Ende 2022 ein Highspeed-Glasfasernetz in Stadtzentrum einrichten. 8500 Haushalte sollen so von schnellem Internet profitieren.

