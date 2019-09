Darum läuten am 21. September Kirchenglocken für den Frieden

Langenhagen/Wedemark

Glockengeläut begleitet die Menschheit bereits seit Jahrtausenden. Dabei hat der durchdringende Ton vielfältige Funktionen: von der Kuhglocke bis zum Ordnungsinstrument in Ratsversammlungen. Doch viel öfter noch haben Glocken für den Frieden geläutet.

Glocken läuten für den Frieden

Deshalb läuten europaweit am Internationalen Friedenstag – auch in der Flughafenstadt und in der Wedemark – am Sonnabend, 21. September, von 18 bis 18.15 Uhr Glocken im Einklang. Mit der Aktion sollen der Frieden – gerade auch in unruhigen Zeiten – sowie die europäischen Kulturwerte erhalten bleiben.

Etliche Gemeinden machen bei der Aktion mit

Im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen beteiligen sich viele Gemeinden an dieser Aktion und begleiten sie teilweise mit Friedensandachten. Dazu gehören etwa die Martinskirche in Engelbostel, die St.-Paulus-Kirche in Langenhagen und die Wedemärker Kirchengemeinden St.-Georg in Hellendorf, St.-Martini in Brelingen, St.-Michaelis in Bissendorf und Christophorus-Kirche in Bissendorf-Wietze. Sie alle lassen die Glocken in ihren Türmen erklingen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier