Langenhagen

Die Zeit des Wartens ist vorbei – die Wasserwelt Langenhagen öffnet zum 1. Juli wieder für Besucher. Etwa dreieinhalb Monate musste der Betrieb in dem Sport-, Freizeit- und Familienbad wegen der angeordneten Corona-Zwangspause eingestellt werden.

„Nachdem das Land Mitte Mai die Wiedereröffnung der Freibäder angekündigt hatte, gab es zwar noch keinen Termin für die Hallenbäder. Doch wir konnten anhand der seinerzeit gemachten Auflagen in etwa einschätzen, was uns erwarten könnte“, berichtet Heike Ebersbach, Betriebsleiterin der Wasserwelt. Sie ist für die Betreibergesellschaft GMF tätig. Die Gesellschaft für Entwicklung und Management von Freizeitsystemen hatte Ebersbachs Angaben zufolge bereits im Mai einen Pandemie- und Hygieneplan erstellt.

Anzeige

Eintrittskarten gibt es aktuell nur im Internet

Dieser sei der Langenhagener Politik vorgelegt worden, teilt Rathaussprecherin Juliane Stahl mit. Die Abstimmung mit der Stadt sei jedoch nur eine der Vorbereitungen für eine Wiedereröffnung. „Schwieriger und damit zeitintensiver gestaltete sich etwa der Einbau eines weiteren Programms in das verwendete Kassensystem“, berichtet Stahl. Dieses werde benötigt, um mithilfe von Zeittickets die Zahl der Besucher entsprechend der geltenden niedersächsischen Corona-Verordnung zu regeln. „So müssen bis dato die Kontaktdaten der Gäste erfasst werden, was auf einfachem Wege über das Ticketing möglich ist.“ Ob jedoch die Wasserrutsche und der Sprungturm ebenfalls am 1. Juli wieder genutzt werden können, kann die Stadt noch nicht sagen.

Weitere NP+ Artikel

„Grundsätzlich werden wir für unsere Badegäste zwei Zeitfenster anbieten. Und damit auch das Vereinsschwimmen wieder stattfinden kann, wird es zeitnah ein Abstimmungsgespräch mit allen Vereinen geben“, ergänzt Ebersbach. Dabei weist sie darauf hin, dass unter Corona-Bedingungen ein normaler Betrieb nicht möglich sei. Allerdings sei nun – vorausgesetzt, der aktuelle Stufenplan des Landes vom 5. Juni werde nicht geändert –, auch die Öffnung der Saunalandschaft mit Einschränkungen wieder möglich.

Sauna soll auch wieder öffnen können

„Es sind einige große und viele kleine Schritte, die angesichts der niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus erforderlich sind“, sagt der Erste Stadtrat Carsten Hettwer, der zeitgleich Leiter des kommunalen Eigenbetriebs ist. „Diese abzuarbeiten braucht seine Zeit.“ Dank der vorgezogenen Revisionsarbeiten sei das Bad relativ gut für die Wiedereröffnung aufgestellt. Denn das erfordere für den zukünftigen Betrieb mehr als eine gründliche Reinigung. „Bestimmte Aspekte konnten wir erst klären, nachdem der Wortlaut der aktuellen Verordnung bekannt war.“

Konkrete Öffnungszeiten, die Höhe der Eintrittspreise sowie die maximale Anzahl an gleichzeitigen Besuchern sind noch nicht bekannt. „Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck an der finalen Abstimmung“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Fest steht indes, dass die Tickets für den Wasserwelt-Besuch ausschließlich im Internet auf www.wasserwelt-langenhagen.de zu erwerben sind. „In den ersten Wochen nach der Wiedereröffnung werden wir sicherlich wichtige Erkenntnisse gewinnen, die es uns gegebenenfalls ermöglichen, in dem einen und anderen Punkt nachzusteuern“, kündigt Stahl an.

Mitarbeiter befinden sich noch in Kurzarbeit

Unterdessen beschäftigt sich auch der Langenhagener Rat mit der Wasserwelt. In der nächsten öffentlichen Sitzung am Montag, 22. Juni, beraten die Mitglieder ab 18 Uhr in der Aula des Schulzentrums, Konrad-Adenauer-Straße, ob die Stadt nicht die von der Schließung des Bades betroffenen Mitarbeiter finanziell unterstützen kann. In der Beschlussdrucksache sind fünf Varianten aufgeführt, um den seit April in Kurzarbeit weilenden Beschäftigten zu helfen und „um die Moral des Personals der Wasserwelt Langenhagen aufrechtzuerhalten“, heißt es dort.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Sven Warnecke