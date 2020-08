Langenhagen

Selbstverständlich kommt diese Frage reichlich früh – schließlich ist es ja erst Anfang August. Trotzdem drängt das Thema nicht nur angesichts der Corona-Pandemie: Weihnachtsmarkt in diesem Jahr? Falk Wook lacht. „Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht“, sagt der Pastor der Godshorner Kirchengemeinde Zum Guten Hirten. „Zum jetzigen Zeitpunkt halte ich einen Weihnachtsmarkt für sehr spekulativ.“

Konfirmationen in der Vorbereitung

Zunächst habe er ganz andere Termine im Sinn, sagt Wook. „Ich hoffe, dass wir im September unsere Konfirmationen gut über die Bühne bekommen. Und danach folgt unser Erntedankfest. Da beschäftigt uns aktuell, wie wir das machen sollen“, sagt der Pastor. Mit Blick auf Weihnachtsmärkte sei er eher skeptisch. „Wir müssen erstmal gucken, wie sich die Situation entwickelt. Vielleicht kann man Anfang November mehr sagen.“

Wook denkt dabei auch daran, was den Charakter eines Weihnachtsmarkts ausmacht – und was fehlen würde bei einer Austragung unter Abstands- und Hygieneregeln aufgrund des grassierenden Coronavirus. „Wenn auf einem Weihnachtsmarkt keine Verköstigung erlaubt ist und alles mit Abständen erfolgen muss – dann kommt doch keiner, wenn man nur Basteleien sehen kann und am Ende noch für einen Weihnachtsmarkt Eintritt bezahlen müsste“, sagt Wook. Er betont aber, „dass ich mich natürlich sehr freuen würde, wenn es doch irgendwie möglich wäre“.

Der Kirchplatz ist Eigentum der Gemeinde, müsste also für einen Weihnachtsmarkt nicht bei der Stadt extra geblockt werden. Quelle: Sven Warnecke

Lässt Corona-Pandemie Weihnachtsmärkte zu?

Einen traditionell großen Weihnachtsmarkt gibt es jedes Jahr rund um die Elisabethkirche – immer für drei Tage am ersten Wochenende im Dezember. „Normalerweise fangen wir Anfang September mit der Planung an“, sagt Pastor Torsten Kröncke. In Kürze, Ende August, wolle man ein erstes Treffen abhalten. „Und dann werden wir uns tief in die Augen gucken.“ Was Kröncke damit sagen will: Niemand kann in eine Glaskugel schauen und absehen, ob die Corona-Pandemie eine Veranstaltung wie einen Weihnachtsmarkt zulässt – mit Menschenmassen eng beisammen, am besten noch mit vielen Umarmungen und kleinen Gesangseinlagen.

„Ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass es mit einem Weihnachtsmarkt klappt. Dabei müssten wir früh genug den Budenbetreibern Bescheid geben“, sagt der Pastor. Was bei der Planung hilft: Der Kirchplatz ist Eigentum der Gemeinde, muss also nicht bei der Stadt extra geblockt werden. Die Organisatoren könnten sich also auch kurzfristig für eine Austragung entscheiden. „Wir müssten bei der Stadt nur den Weihnachtsmarkt an sich anmelden.“ Vorerst gilt also die Devise: Abwarten. Mindestens bis zum 31. August. „Dann gibt es von der Landesregierung neue Hygienevorschriften. Wir wissen danach mehr, was in Zukunft erlaubt ist und was nicht“, sagt Kröncke.

Ein Bild vom Weihnachtsmarkt 2019 in Kaltenweide: Florian Windeck erkundigt sich an einem Stand. Quelle: Stephan Hartung (Archiv)

In Kaltenweide wäre es die 30. Auflage

In Kaltenweide stellt in jedem Jahr die Ortsarbeitsgemeinschaft ( OAG) den Weihnachtsmarkt an der Zellerie auf die Beine. „Und im Dezember wäre es eine runde Sache mit der 30. Auflage“, sagt Florian Windeck. Der Vorsitzende des Vereins Bürger für Kaltenweide, der zu den 15 in der OAG versammelten Vereinen gehört, hat ebenfalls seine Bedenken. „Wir müssen einfach die nächsten Wochen und damit die Vorgaben abwarten. Bis zum 31. Oktober sind ja vorerst alle Großveranstaltungen verboten.“

Im September trifft sich die OAG zu ihrer nächsten Sitzung. Auf der Tagesordnung steht außer dem Weihnachtsmarkt auch das Mühlenfest im Mai 2021. „Wir haben zwar Ideen, haben aber noch nichts geplant“, sagt Windeck. Vor allem bezüglich des Weihnachtsmarkts, „denn zur 30. Auflage wollen wir ein paar Sachen neu machen“. Was nicht verändert wird und Standard auf dem Zellerieplatz ist: ein Kinderkarussell. „Das haben wir sogar schon bestellt. Zur Not müssen wir das stornieren – je nachdem, was in den nächsten Wochen absehbar ist“, sagt Florian Windeck.

Für die Kinder ist das Karussell jedes Jahr eines der Highlights auf dem Kaltenweider Weihnachtsmarkt. Quelle: Elena Everding (Archiv)

Von Stephan Hartung