Hannover/Langenhagen

Auf dem Flughafengelände in Langenhagen herrscht während der Corona-Pandemie naturgemäß eher wenig Verkehr. Weniger Flugzeuge bedeuten auch weniger Passagiere und damit mehr Platz auf dem Gelände, wo sonst die Autos der Urlauber stehen. Viele Parkflächen in Langenhagen sind deshalb seit Monaten weitestgehend verwaist. Aber es gibt auch Ausnahmen. Auf einem Parkplatz an der Einfahrt zum Flughafen hat der Online-Riese Amazon eine beträchtliche Flotte seiner Lkw-Anhänger abgestellt. Doch warum?

Austauschplatz für neue Amazon-Trailer

Nach Angaben von Amazon-Sprecher Stephan Eichenseher handelt es sich dabei um einen Austauschplatz für Trailer. Fahrer stellen ihren Anhänger dort etwa ab, andere transportieren ihn weiter. Der Platzbedarf des Unternehmens rühre daher, dass etwa im Sortierzentrum im zum Langenhagen benachbarten Garbsen nur begrenzt Fläche zur Verfügung stehe, sagt Eichenseher. Aber auch andere Lkw parkten dort auf ihrer Reise durch Deutschland.

Amazon hat Umsatz um mehr als 100 Milliarden gesteigert

Mit dem höheren Bestellaufkommen im Zuge der Corona-Pandemie hat die Parkplatzmiete dennoch nur bedingt zu tun. Der Online-Riese hat aber zweifelsfrei von der Krise profitiert wie kaum ein anderer. Mit aktuellen, detaillierten Zahlen agiert das Unternehmen meist sehr zurückhaltend. Amazon hat seinem Umsatz 2020 im Vergleich zum Vorjahr nach Angaben von Statista um mehr als 100 Milliarden US-Dollar steigern können. Alleine in Deutschland hat sich der Umsatz von 22 Milliarden in 2019 auf knapp 30 Milliarden Dollar erhöht. Zum Vergleich: 2010 waren es in Deutschland „nur“ 5 Milliarden US-Dollar und weltweit 34 Milliarden Dollar.

Online-Händler will 5000 neue Stellen in Deutschland schaffen

Ablesbar ist der Erfolg allerdings auch an der Zahl der Mitarbeiter. Amazon plant in Deutschland in diesem Jahr, 5000 neue Stellen zu schaffen. Dazu rufen Konzern insbesondere auch die Menschen auf sich zu bewerben, deren Job durch die Krise in Gefahr ist. Die Zahl der Festangestellten hierzulande steigt nach Unternehmensangaben bis Jahresende von mehr als 23.000 auf voraussichtlich über 28.000. Heute arbeiten in Deutschland fast so viele Menschen im digitalen Handel wie in der Automobilbranche. Mehr digitaler Handel bedeutet mehr Paketaufkommen – und das wiederum heißt: meist mehr Lkw auf den Straßen.

Zwar muss mehr Ware auch transportiert werden, allerdings bemüht sich Amazon seit Jahren nach eigenen Angaben, ihre Fahrten in Garbsen zu konsolidieren und die Lkw möglichst voll zu beladen. Platz genug vor Ort scheint aber dennoch nicht. Den vorübergehenden Parkplatz in Langenhagen braucht Amazon aber auch, weil das Unternehmen die eigene Flotte an Trailern aufgestockt hat. Deshalb fallen die knallblauen Anhänger mit dem Smiley auch zunehmend im Straßenbild auf – und hier eben auf dem Flughafenparkplatz. Details zum Parkplatzvertrag wollte Amazon aber nicht nennen.

Parkplatzmiete als Geschäftsmodell für Messen und Flughäfen

Die Parkplatzmiete von Amazon am Flughafen ist allerdings kein Einzelfall. Schon vor einigen Wochen hatte auch VWN von den leeren Flughafen-Parkhäusern Gebrauch gemacht und eine Vielzahl neuer Bullis untergebracht – der Grund war damals allerdings mehr das Schneechaos als generell zusätzlicher Platzbedarf. Leere Parkplätze sind ein Trend der Pandemie.

Deshalb sind Flughafen und auch die Deutsche Messe AG auf anderweitige Einnahmen angewiesen. Diesen Markt hat das ehemalige Start-up Park Your Truck aus Dessau erkannt. Ursprünglich hat das vor sieben Jahren gegründete Unternehmen Parkplätze für Autos vermietet. Mittlerweile bietet es große Flächen für Speditionen und Händler an, die derzeit brachliegen. Eigentlich sei der Zugang zu großen Flächenbesitzern wie Messen immer schwierig gewesen, erklärt Geschäftsführerin Denise Schuster auf HAZ-Anfrage. Die Pandemie habe das allerdings geändert. „In der Regel sind die Flächen sowieso für Lkw ausgelegt“, sagt Schuster. Und Speditionen hätten oft am Wochenende nicht genug Platz auf ihren kleinen Höfen. Park Your Truck bringt dann die beiden Interessen zusammen und verdient unter anderem als Vermittler.

Start-up schließt Vertrag mit Messe Hannover

Kürzlich hat Schuster auch einen Vertrag mit der Messe in Hannover für eine Spedition abgeschlossen. Generell sei die Region Hannover ein attraktiver Raum für ihr Geschäftsmodell. Gerade über die A2 fahren eine große Anzahl an Lkw aus Osteuropa quer durch Deutschland. Weil das Geschäftsmodell für alle Partner lukrativ sei, glaube Schuster aber auch an einen Fortbestand nach der Krise.

Von Sebastian Stein