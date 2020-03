Alle anderen Veranstaltungen fallen wegen der Corona-Pandemie aus – nur der Rat der Stadt Langenhagen tagt am Montag wie geplant. Dies kritisiert Linken-Politikerin Felicitas Weck in einem offenen Brief und fordert Beschlussfassungen auf anderen Wegen. Der Bürgermeister erklärt, warum eine Absage nicht möglich ist.