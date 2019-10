Langenhagen

„ Vietnam – Kulturell und kulinarisch“ ist die Multivisions-Reisereportage von Gisela und Andreas Hartmann überschrieben. Das Ehepaar präsentiert ihre Erlebnisse in Wort und Bild in einer Sonntags-Matinee am 20. Oktober, um 11 Uhr im Kino Cinemotion in Langenhagen, Walsroder Straße 105.