Langenhagen

Es wurde schon viel über sie geredet – nun redeten sie miteinander beziehungsweise gegeneinander: Zum ersten Mal sind die vier Kandidatinnen und Kandidaten, die sich im September für das Amt des Bürgermeisters der Stadt Langenhagen aufstellen, gemeinsam aufgetreten. Die IGS Langenhagen hatte zum 50-jährigen Bestehen zu einer Podiumsdiskussion zum Thema Schulpolitik eingeladen.

Mirko Heuer. Quelle: Stephan Hartung

In der Aula des Schulzentrums nahmen Mirko Heuer (CDU), Afra Gamoori (SPD), Marion Hasenkamp (Die Partei) und Andreas Eilers (WAL) Platz. „Wir haben vorab gelost, wer rechts und links sind“, sagte IGS-Lehrer Claudius Netzel, der zusammen mit Kerstin Bücken die Veranstaltung moderierte. Die Begrüßung der vier Kandidaten unternahm Netzel im Stil von Markus Lanz – der ZDF-Mann stellt seine Gäste traditionell mit von diesen mal getätigten Aussagen vor. So erwähnte Netzel beispielsweise die – nicht ganz ernst gemeinten Zitate – von Hasenkamp, für Flugzeuge über Langenhagen Tempo 30 einzuführen und den Schatz im Silbersee zu heben.

Marion Hasenkamp von der Satirepartei Die Partei. Quelle: Stephan Hartung

Inhaltlich ging es aber passend zum Veranstaltungsort konkret um die Zukunft der Schulen. In Langenhagen werden derzeit und in den kommenden Jahren nahezu alle Schulen um- oder neugebaut. Wie ist der Ist- und Soll-Zustand der IGS im Stadtzentrum? Welche Auswirkungen hat Corona? Wie geht es mit dem digitalen Lernen weiter? „Für den Neubau der Schule ist wichtig, dass sich die pädagogischen Aspekte widerspiegeln“, sagte Amtsinhaber Heuer, betonte aber auch, „dass die Vielfalt gegeben sein muss. Wir haben mit dem Gymnasium und der IGS zwei Schulformen. Und alle drei Gesamtschulen in Langenhagen haben ein eigenes Profil und stehen für Vielfalt.“

Andreas Eilers von der WAL. Quelle: Stephan Hartung

Die Wichtigkeit der Ausstattung bei einem Neubau, der bis 2026 erfolgen soll, betonten auch die anderen Politiker. „Die Ausstattung spielt eine große Rolle – auch das Thema Inklusion muss dabei beachtet werden“, sagte Hasenkamp. WAL-Kandidat Eilers zog ein Fazit aus dem digitalen Lernen in der Corona-Zeit: „Die Internetverbindung in der IGS ist zu schlecht. Es konnten nicht alle Teilnehmer mit einer Kamera dabei sein, weil sonst die Leitungen zusammenbrechen.“

Afra Gamoori. Quelle: Stephan Hartung

SPD-Kandidatin Afra Gamoori möchte, sollte sie Bürgermeisterin werden, einen stärkeren Austausch mit den Schulen vornehmen. „Das würde ich gern anstoßen, beispielsweise durch Fachkonferenzen mit verschiedenen Themen.“ Eine solche Zusammenarbeit dürfte mit Sicherheit auch mit Blick auf die Digitalisierung interessant werden. Denn Heuer stellte als Erfahrungswert der Pandemie fest, dass bei der Digitalisierung an den Schulen zu viel Zeit verloren gegangen sei und es ein Kommunikationsproblem zwischen Schule und Verwaltung gegeben habe.

Von Stephan Hartung