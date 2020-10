Langenhagen

Seit Anfang Oktober sind die vier Langenhagener Verwaltungsstellen in Engelbostel, Schulenburg, Godshorn und Kaltenweide wieder geöffnet. Allerdings gelten strenge Auflagen. Denn auch in den Außenstellen der Stadtverwaltung gilt Corona-bedingt: Eintritt erhält nur, wer im Vorfeld telefonisch einen Termin vereinbart hat. Außerdem ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und die Einhaltung der Hygiene-Regeln in den Verwaltungsgebäuden Pflicht. Darauf weist Rathaussprecherin Inga Sievert nun hin.

Ihren Angaben zufolge können die Termine telefonisch direkt in den Verwaltungsstellen und zu den allgemein bestehenden Öffnungszeiten in Engelbostel unter (0511) 782626, Schulenburg 741188, Godshorn 781061 und Kaltenweide unter 735115 vereinbart werden. Ziel sei zudem, Anfang nächsten Jahres auch für die Verwaltungsstellen eine Online-Terminvergabe anzubieten.

Von Sven Warnecke