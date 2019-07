Engelbostel/Kaltenweide/Godshorn

Die Stadt Langenhagen macht auf geänderte Öffnungszeiten der Verwaltungsstellen in den Sommerferien aufmerksam: Danach bleiben die Stellen in Kaltenweide und Engelbostel zwischen Montag und Freitag, 8. bis 12. Juli, geschlossen. Das Pendant in Godshorn macht vom 29. Juli bis 2. August Ferien.

Gebünde

...