Godshorn

Die Polizei sucht Zeugen, die einen gescheiterten Autodiebstahl in der Straße Am Lohkamp in Godshorn beobachtet haben. Unbekannte waren dort zwischen Sonnabend, 20 Uhr, und Sonntag, 20 Uhr, in einen Peugeot, Baujahr 2008, eingedrungen und versuchten, das Fahrzeug kurzzuschließen. Offenbar misslang dies, denn das Fahrzeug wurde augenscheinlich nicht bewegt. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei keine Angaben machen. Wer Hinweise geben kann, erreicht die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Rebekka Neander