Der Kommentar: Ernst machen mit der Verkehrswende!

Langenhagen

Die Idee klingt schlicht, aber gerade auch deshalb realistisch: Region und Üstra verlängern die Buslinie 470 um einen Stopp im Gewerbegebiet Rehkamp und erleichtern damit Hunderten Beschäftigten den Umstieg auf Bus und Bahn. Die Idee verdient deshalb die Unterstützung aller Akteure. So können Unternehmer mit einer guten Anbindung bei jungen Bewerbern punkten. Die Stadt kann die Verkehrsbelastung reduzieren und die Parkplatznot entschärfen. Region und Üstra gewinnen auf diese Weise neue Fahrgäste hinzu, die bislang wegen der langen Fußwege lieber das eigene Auto nutzen. Und nicht zuletzt können Regions- und Kommunalpolitiker nun einmal zeigen, wie ernst ihnen die Verkehrswende ist – nicht nur in den Hotspots der Stadt, sondern auch in der wirklichen Arbeitswelt der Menschen.

Sicher: Es gibt noch einige Fragen zu klären. Welche Route sollen die Busse nehmen? Welche Straße eignet sich? Muss wirklich jeder Bus die Schleife fahren, oder reicht es zu Arbeitsbeginn und -ende? Aber keine dieser Fragen ist so kompliziert, dass die gute Idee daran scheitern muss.

Von Antje Bismark