Engelbostel

Die Ortsfeuerwehr Engelbostel ist am Dienstag um 7.48 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Resser Straße gerufen worden. Das teilte Pressesprecher Rudolf Schweidler am Abend mit. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stand ein Auto auf dem Acker. Das Fahrzeug ist von Resse kommend in Richtung Engelbostel unterwegs gewesen. Dabei war es von der Straße abgekommen und über einen tiefen Graben geschleudert. Die Fahrerin des Wagen befand sich noch im Fahrzeug, sie war jedoch nicht eingeklemmt. Die Rettungssanitäter stellten einige Blessuren fest und brachten sie in ein Krankenhaus. Feuerwehr-Einsatzleiter Lars Seidel ordnete das Abklemmen der Batterie am Unfallfahrzeug und die Absicherung der Einsatzstelle an. Um 9.15 Uhr war die Feuerwehr wieder zurück im Standort.

Von Frank Walter