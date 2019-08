Langenhagen

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagabend versucht, eine 25-jährige Frau aus Hannover in Langenhagen zu vergewaltigen. Das Opfer ist bei dem Angriff mit einem Messer verletzt worden. Eine Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Nun suchen die Ermittler Zeugen für den Vorfall.

Nach Auskunft von Polizeisprecher Mirco Nowak stieg die Frau am Dienstag um 21.45 Uhr an der Stadtbahn-Haltestelle Langenforther Platz aus und ging die Walsroder Straße entlang bis zur Einmündung Rathenaustraße, um eine Bekannte zu besuchen. Im Kreuzungsbereich zur Straße Im Hohen Felde näherte ihr sich in Höhe des Kreisverkehrs dann plötzlich der Täter unbemerkt von hinten und umfasste den Oberkörper seines Opfers. Anschließend zog der Täter die Frau auf eine Grünfläche. „Dabei bedrohte er die 25-Jährige mit einem Messer und fügte ihr oberflächliche Verletzungen am Hals sowie am Oberarm zu“, berichtet der Polizeisprecher.

Frau kann sich in Wohnhaus flüchten

Die Frau konnte sich aber kurz darauf losreißen und in ein nahe gelegenes Wohnhaus flüchten. Von dort alarmierte sie die Polizei. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Dort kümmerte man sich um ihre Schnittverletzungen.

Das Opfer beschreibt den Angreifer als etwa 1,80 Meter groß und circa 25 Jahre alt. Er soll von kräftiger Statur sein und Deutsch mit Akzent sprechen. Die Polizei erhofft sich speziell wegen eines auffälligen Tattoos auf dem rechten inneren Oberarm des Täters erfolgversprechende Hinweise. Dabei könnte es sich auf der hellen Hautfarbe des Vergewaltigers um einen Totenkopf handeln, berichtete Nowak am Mittwoch. Der Unbekannte war zur Tatzeit mit einem schwarzen Kapuzenpullover sowie einer schwarzen Hose bekleidet.

Zeugenhinweise erbittet der Kriminaldauerdienst in Hannover, Telefon (0511) 1095555. Weitere Einsatzmeldungen der Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke