Langenhagen

„Youngtimer treffen Oldtimer“: Unter diesem Motto lädt der Verein Motormobile Langenhagen auch in diesem Jahr Fans von alten Fahrzeugen zu einem Treffen für Sonntag, 4. August, ein. Es ist bereits das zehnte Mal im Stadtgebiet. Besitzer von Wagen, die zwischen Anfang der Dreißiger- bis Anfang der Neunzigerjahre gebaut wurden, können ihre Schätze auf dem Parkplatz des Famila-Markts an der Hans-Böckeler-Straße 60–66 präsentieren. Laut André Weidlich, Vorsitzender des Vereins, seien in den vergangenen Jahren immer verschiedene Fahrzeuge dabei gewesen – von Rollern über Motorräder bis hin zu Lastwagen.

Außerdem stellen laut Weidlich verschiedene Langenhagener ihre Firmen vor. Mit dabei sind unter anderem die Sattlerei Sievers und die Firma Ehrhardt Reifen. Ein Höhepunkt ist nach Auskunft des Vereinsvorsitzenden das Kuchenbüfett, das sich bei den Besuchern immer großer Beliebtheit erfreue. Wer keinen Kuchen mag, kann sich auch an den anderen Imbissen verpflegen. Der Verein bietet zudem ein Kinderschminken an. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Valerie Kruse