Hannover/Langenhagen

Gleich 24 große und gut gefüllte Kartons mit gut erhaltener Kleidung haben Mitarbeitende des VW Nutzfahrzeuge-Werks in Hannover-Stöcken jetzt der Nahtstelle der Johanniter Unfallhilfe als vorweihnachtliches Präsent überreicht. Am Dienstag fuhr der Transporter vor, der zuvor in wenigen Minuten mithilfe von Johanniter-Mitgliedern beladen worden war. Die Vorarbeit dieser Aktion hatte etwas mehr Zeit in Anspruch genommen.

Bereits seit Wochen hatten Betriebsratsmitglieder aussortierte, aber gut erhaltene Kleidung im Sozialausschuss gesammelt. Seit Beginn des Projekts vor vier Jahren waren es wieder vor allem die Azubis, die die Kleidungsstücke entgegennahmen und sortierten. „Die Sachen sind erfahrungsgemäß immer in einem wirklich guten Zustand“, sagte Jennifer Rihm, Leiterin der Nahtstelle und bedankte sich bei allen Beteiligten: „Es ist wieder so viel, dass wir sehr lange damit zu tun haben werden, alles aufzubereiten und zu verteilen.“

Nur ein Schlafsack und eine Isomatte wurden schnell auf den Weg gebracht. Sie landeten gleich nach der Ankunft an der Johanniter-Dienststelle in Langenhagen auf einem Stapel mit Decken und Schlafsäcken und werden noch vor Weihnachten an das Team vom Kältebus übergeben. Das versorgt zurzeit dreimal pro Woche obdachlose Menschen in Hannover nicht nur mit heißem Essen, sondern auch mit Kleidung und wärmenden Decken.

Gleich 24 Kartons voller gut erhaltender Kleidung sammelten die Mitarbeitenden des VW Nutzfahrzeuge-Werks in Stöcken, um sie der Nahtstelle der Johanniter Unfallhilfe in Langenhagen zu spenden. Quelle: VW Nutzfahrzeuge/Lindenberg

Kleiderkammer macht Weihnachtspause bis 7. Januar

Mit dem Auspacken der Kartons werden die ehrenamtlichen Helfer der Nahtstelle erst im kommenden Jahr beginnen – nach ihrer Weihnachtspause von Freitag, 20. Dezember, bis einschließlich Montag, 6. Januar. Solange ist die Kleiderkammer geschlossen. Sie öffnet wieder ab Dienstag, 7. Januar, zu den gewohnten Zeiten in ihren Räumen, Am Pferdemarkt 84 in Langenhagen: jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und von 16.30 bis 18.30 Uhr, außerdem an jedem ersten Sonnabend im Monat von 10 bis 12 Uhr.

Dann werden auch wieder Spenden angenommen. In den ersten Monaten des neuen Jahres werden vor allem Männer- und Kinderkleidung, Bettwäsche, Babyzubehör, gut erhaltene Winterschuhe und Spielzeug benötigt. Ganz besonders dringend braucht das Nahtstellenteam außerdem Pflegemittel für Säuglinge und ihre Mütter. Gern angenommen werden auch Hygieneprodukte, die an die Kollegen vom Kältebus für ihre Touren zu obdachlosen Menschen weitergegeben werden.

Nahtstelle sucht ehrenamtliche Helfer

Und über noch etwas würden sich die rund 25 Frauen und Männer von der Nahtstelle sehr freuen: Zuwachs in ihren eigenen Reihen. „Wir könnten weitere Helfer wirklich gut brauchen“, sagt Rihm. Freiwillige sollten Zeit und Lust haben, sich vor allem zu den Öffnungszeiten an den Vormittagen in der Nahtstelle zu engagieren. Dazu gehört, Kleidung anzunehmen, zu sortieren und auszugeben, aber auch die deutsche Sprache zu vermitteln und die Besucher bei ihren alltäglichen Problemen zu unterstützen. Wer interessiert ist, kann sich telefonisch bei Rihm zu den Nahtstelle-Öffnungszeiten unter Telefon (0511) 9723872 oder unter (0152) 54710952 melden und informieren.

Von red