Langenhagen

Die Langenhagener Volkshochschule (VHS) setzt im November ihre Veranstaltungsreihe „vhs.wissen live & local“ fort. Sie ist Teil des reichhaltigen Programms der VHS für den Herbst und Winter. Das Besondere: Im Anschluss an verschiedene Fachvorträge, die per Livestream übertragen werden, stellen Gäste aus Langenhagen und der Region einen lokalen Bezug zum Thema her.

Am Dienstag, 9. November, sprechen Journalistinnen und Journalisten der „Süddeutschen Zeitung“ über die Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl. Oliver Krebs, Redakteur beim „Langenhagener Echo“, kommentiert mögliche Auswirkungen für die lokale Ebene. Am Mittwoch, 10. November, begrüßt die VHS Jonathan Voges, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Historischen Seminar der Leibniz-Universität Hannover. Er wird auf den Vortrag von Prof. Marie-Janine Calic über „Srebrenica 1995: ein europäisches Trauma“ eingehen.

Am Donnerstag, 25. November, schildert Christoph Badenhop, Leiter des Polizeikommissariats Langenhagen und stellvertretender Vorsitzender des Langenhagener Präventionsrats, die aktuelle Situation in Langenhagen, nachdem Margherita Bettoni zum Thema „Femizide – sexualisierte Gewalt und Frauenmorde“ gesprochen hat.

Nach dem Livestream folgt die lokale Diskussion

Auch in den folgenden Monaten finden weitere Vortragsabende statt, wie etwa zu den Themen Klimapolitik, Schulschließungen sowie Religion und Nation in den USA. Möglich werden diese Veranstaltungen, indem die Fachvorträge aus der VHS Erdingen und der VHS SüdOst live nach Langenhagen übertragen werden. „Doch wir möchten an diesen Abenden in echt und persönlich in Austausch kommen und nicht nur auf einen Bildschirm schauen. Deshalb haben wir zusätzlich Gäste eingeladen, die die Themen auf regionale und lokale Gegebenheiten beziehen“, erklärt Annika Eskera, Leiterin des VHS-Programmbereichs Politik und Gesellschaft.

Die Teilnahmegebühr beträgt für jede Veranstaltung 8 Euro, Beginn ist immer um 19.15 Uhr im VHS-Treffpunkt an der Konrad-Adenauer-Straße. Anmeldungen sind über die Website vhs.link/wissenliveandlocal, per E-Mail an info@vhs-langenhagen.de oder persönlich in der Geschäftsstelle, Stadtparkallee 35, möglich. Fragen beantwortet Eskera zudem unter Telefon (05 11) 73 07 97 05.

Von Stephan Hartung