Langenhagen

Die Volkshochschule Langenhagen ( VHS) bietet im Rahmen ihrer Reihe „Gesund, nachhaltig und energieeffizientes Bauen und Wohnen“ einen Vortrag mit dem Titel „Sonnenwärme zum Duschen und Heizen“ an. Klimaschutzmanagerin Christina Pfülb von der Stadt Langenhagen und Fachreferent Dirk Hufnagel informieren über verschiedene Heizsysteme, Anschaffungskosten und mögliche Förderungen. Außerdem erklären die Referenten das neue Solarkataster der Region Hannover, das seit dem 1. Oktober freigeschaltet ist.

Die Veranstaltung läuft am Dienstag, 6. Oktober, von 18.15 bis 20.45 Uhr im VHS-Treffpunkt an der Konrad-Adenauer-Straße 15 in Langenhagen. Eine Anmeldung ist notwendig per E-Mail an info@vhs-langenhagen.de oder unter Telefon (0511) 73079710.

Von Leona Passgang