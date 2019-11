Volkshochschule eröffnet Ausstellung über Porto

Langenhagen

Eine Fotoausstellung mit Bildern des Langenhagener Fotografen Fritjof Vogt wird am Montag, 4. November, ab 18 Uhr im VHS-Treffpunkt eröffnet. Vogt zeigt Impressionen der portugiesischen Stadt Porto. Bei seinem Kurztrip gelangen dem Fotografen Schnappschüsse in der Weltkulturerbe-Stadt, die an dem Fluss Duero liegt. Porto, im Norden Portugals gelegen, präsentiert sich mit dem morbiden Charme einer eindrucksvollen Altstadt.

Schöne Plätze laden zum Verweilen ein

Seit 2004 wurden viele der schon fast verfallenen Häuser nach und nach restauriert. Die meist sehr steilen, schmalen Altstadtgassen und das quirlige alte Hafenviertel mit Restaurants, Läden und schönen Plätzen lädt zum Verweilen ein. Auf dem rechten Uferseite des Duero gibt es exquisite Portweinkellereien.

Höhenunterschied in der Stadt beträgt 48 Prozent

Anhand von 22 ausgewählten, großformatigen Bildern können die Besucher die europäische Kulturhauptstadt von 2001 auf sich wirken lassen. Die starken Höhenunterschiede zwischen Ober- und Unterstadt betragen bis zu 48 Prozent und machen damit den städtebaulichen Reiz der Metropole aus. Die historische Straßenbahn Anno 1940 überwindet die Höhenunterschiede und bietet traumhafte Ausblicke auf die Stadt und den Douro.

Die Fotografien sind bis zum 3. Dezember zu den üblichen Öffnungszeiten des VHS-Treffpunkts zu sehen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier