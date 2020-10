Langenhagen

Der Schriftsteller Gottfried Benn ist Thema einer musikalischen Lesung am Mittwoch, 28. Oktober, ab 19 Uhr im VHS-Treffpunkt, Konrad-Adenauer-Straße 17. Dort präsentieren die Literaturwissenschaftlerin Sabine Göttel und die Cellistin Michaela von Pilsach einen der einflussreichsten deutschen Autoren des 20. Jahrhunderts.

Gottfried Benn zelebrierte in Hannover sein „Doppelleben“

Von 1935 bis 1937 lebte Benn in Hannover. Nach seiner Abkehr vom Nationalsozialismus verließ er Berlin und fand in der Provinz als Militärarzt und Dichter Distanz zu sich selbst. Dort zelebrierte er sein „Doppelleben“ als Intellektueller in der Maske der Bürgerlichkeit, wurde ein „gepflegter Bonvivant und Causeur“ ( Benn) und schrieb auf der Terrasse der Stadthalle einige seiner bedeutendsten Gedichte. Er unterhielt Liebesbeziehungen zu zwei Frauen in Berlin und vertraute sich in mehr als 1000 Briefen seinem Freund Friedrich Wilhelm Oelze in Bremen an. Die düster-pessimistische Erzählung „Weinhaus Wolf“, die von Benns zahlreichen Besuchen im gleichnamigen Lokal am Aegi inspiriert wurde, warnt vor der aufziehenden Barbarei und beschwört das Ende der Zivilisation.

Der Eintritt zur musikalischen Lesung kostet 10 Euro. Anmeldungen nehmen die VHS-Geschäftsstellen im Eichenpark und im VHS-Treffpunkt persönlich, per Fax an (0511) 73079718 und per E-Mail an info@vhs-langenhagen.de entgegen.

Von Frank Walter