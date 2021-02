Langenhagen

Ein Autofahrer hat am Sonnabend zwischen 16.30 und 17 Uhr einen grauen Opel Corsa auf dem Lidl-Parkplatz am Straßburger Platz am rechten Kotflügel beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Nach Angaben der Polizei beläuft sich dieser auf etwa 1000 Euro. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 zu melden.

Von Sebastian Stein