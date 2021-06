Langenhagen

Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonnabend, 19. Juni, in Langenhagen eine Radfahrerin verletzt worden. Nach Angaben des Kommissariatssprechers ereignete sich der Zusammenprall um 9.35 Uhr auf der Niederrader Allee an der Ecke zur Theodor-Heuss-Straße. Ein Autofahrer hatte beim Einbiegen die von rechts kommende Radfahrerin übersehen.

Die Frau verletzte sich bei dem Sturz leicht. Gegen den Mann leitete die Polizei ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Von Sven Warnecke