Langenhagen

Ein verletzter Autofahrer und zwei beschädigte Fahrzeuge – das ist die Bilanz eines Unfalls am Freitag gegen 11.25 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war eine 51-Jährige mit ihrem Mercedes B-Klasse auf der Walsroder Straße unterwegs. Dabei wollte sie sich vom Fahrbahnrand aus in den fließenden Längsverkehr einordnen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dabei übersah sie einen Nissan, den ein 43-Jähriger aus Hannover steuerte und der in der gleichen Richtung unterwegs war.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen, dabei wurden sie so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zudem behandelten Rettungskräfte den Nissan-Fahrer am Unfallort, weil er über starke Schmerzen im Schulterbereich klagte.

