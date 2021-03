Kaltenweide

Aufgrund eines Unfalls am Bahnübergang in Kaltenweide ist es am Sonnabend zu Verkehrseinschränkungen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte eine 53-jährige Opel-Fahrerin gegen 17.30 Uhr aus Richtung Altenhorst kommend am Bahnübergang angehalten, weil sich die Schranke senkte. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr dann ein 21-Jähriger mit seinem BMW auf den Wagen auf und schob ihn auf die Gegenfahrbahn.

Zugverkehr vorübergehend eingestellt

Der BMW kam auf den hinteren Gleisen zum Stehen. Die Bundespolizei und die Deutsche Bahn mussten den Zugverkehr vorübergehend einstellen. Ein aus Richtung Hannover kommender Zug konnte die Unfallstelle allerdings noch gefahrlos passieren. Die zwei am Unfall beteiligten Personen wurden leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Autos auf etwa 30.000 Euro, für die Schäden an der Bahnanlage – insbesondere den Schranken – nannten die Beamten noch keine Zahlen.

Einschränkungen an der Bahnanlage noch bis Montag

Mithilfe der Feuerwehr schoben die Beteiligten die Fahrzeuge aus dem Gefahrenbereich, sodass die Züge gegen 19 Uhr wieder fahren konnten. Mit weiteren Einschränkungen am Bahnübergang ist nach Angaben der Polizei noch bis Montag, 15. März, zu rechnen.

Von Sebastian Stein