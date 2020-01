Kaltenweide

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitagabend mit seinem Fahrzeug den Außenspiegel eines geparkten Autos demoliert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern ist er anschließend geflüchtet.

Der Fahrer eines blauen VW Golf hatte seinen Wagen zwischen 23 und 23.30 Uhr an der Maria-Montessori-Straße in Kaltenweide geparkt. Als der Mann zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er den Schaden am rechten Außenspiegel fest. Die Polizei vermutet, dass der Unfall beim Rangieren passiert ist.

Die Beamten beziffern den Schaden auf circa 300 Euro. Die Ermittler hoffen auf Hinweise von Zeugen, die das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215 erreichen.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley