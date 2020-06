Langenhagen

Was sie in dem Imbisswagen wohl vermutet hatten? Einbrecher haben in der Nacht zu Montag ein Seitenfenster aufgehebelt und sind so in das Innere gelangt. Zwischen 0.30 und 6.45 Uhr durchwühlten sie den Wagen, der an einem Baumarkt an der Westfalenstraße stand. Offensichtlich fanden die Täter jedoch nicht das, was sie gesucht hatten, und flüchteten ohne Beute.

Die Einbrecher hinterließen einen Schaden von etwa 100 Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Das Kommissariat ist unter Telefon (0511) 1094215 erreichbar.

Von Julia Gödde-Polley