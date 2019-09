Krähenwinkel

Unbekannte haben an einer Papiercontainer-Station in Langenhagen illegal Öle und diverse Chemikalien entsorgt. Die Feuerwehr Krähenwinkel wurde deshalb am Freitagnachmittag um 15.11 Uhr an die Straße an der Celler Bahn in Krähenwinkel gerufen. Zehn Einsatzkräfte verstauten die teilweise ausgelaufenen Dosen und Tuben nach Angaben von Ortsbrandmeister Kai Jüttner in einer Auffangwanne. Zudem streuten sie die verschmutzte Fläche mit Bindemittel ab. Anschließend übergaben sie die Einsatzstelle der Polizei.

Von Julia Gödde-Polley