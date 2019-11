Langenhagen

Wer Fragen zu Angeboten und Fahrplänen der Üstra hat, muss nicht mehr nach Hannover fahren: Das Infomobil des Verkehrsunternehmens macht von Freitag an wieder wöchentlich halt auf dem Marktplatz in Langenhagen. Das Fahrzeug war aufgrund eines Motorschadens für einige Zeit ausgefallen. Ab sofort aber werden Kundenberater jeweils freitags dort Rede und Antwort stehen. Auch Fahrkarten sind dort erhältlich – ebenso wie täglich an den Einzelverkaufsstellen rund um das CCL.

Von Rebekka Neander