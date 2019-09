Godshorn

Ein 50 Jahre alter Mann aus Godshorn ist bei einem Einbruch am Dienstag um Bargeld, Armbanduhren und Unterlagen gebracht worden. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Nun sucht die Polizei Langenhagen nach der Täterin.

Die etwa 20 bis 30 Jahre alte Täterin hatte am Dienstag zwischen 8 und 9 Uhr die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bayernstraße im Gewerbegebiet Godshorn aufgehebelt. Nach Auskunft von Polizeisprecher Patrick Götze entwendete sie anschließend offenbar gezielt neben Bargeld auch zwei Uhren sowie persönliche Dokumente. Der Bewohner sah von seiner angrenzenden Werkstatt aus, wie die etwa 1,70 Meter große und ihm unbekannte Einbrecherin das Gebäude verließ. Der Mann rief der Frau noch hinterher, doch die reagierte nach Angaben des Polizisten nicht. Vielmehr habe sie ihren Gang beschleunigt. Statt die Täterin jedoch zu verfolgen, schaute der 50-Jährige in seiner Wohnung erst einmal nach dem Rechten, berichtete der Kommissariatssprecher am Mittwoch.

Einbrecherin ist auffällig gekleidet

Nach Auskunft des Polizisten soll die Einbrecherin ein westeuropäisches Erscheinungsbild haben. Sie trug zur Tatzeit eine himmelblaue Sportjacke, schwarze Leggings und rote Turnschuhe. Zudem hatte sie eine große schwarze Umhängetasche dabei.

Hinweise erbittet das Kommissariat, Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen der Polizei und Feuerwehr Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke